Яка професія для росіян є найбажанішою: статистка "з-за порєбріка"

Очільниця російського Мінохорони здоров'я Вероніка Скворцова розповіла, що підняття пенсійного віку в РФ продовжить довголіття росіян. Мовляв, рух – це життя, а фізична праця триматиме людей у тонусі. Але виходить, що через років так 16, коли і планують завершити пенсійну реформу, у Росії буде нікому працювати, принаймні фізично. Бо більшість хоче керувати.

12% – стільки росіян хочуть, щоб їхні діти в майбутньому обрали професію "директор банка".

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Кожен п'ятий (20%) найбільш перспективною для своїх нащадків вважає спеціалізацію "лікар".

15% обрали б для своїх дітей професію "військовий". Такою самою популярністю користуються такі фахи, як "бізнесмен" (15%) та "програміст" (15%). Попитом користується і професія "спортсмен" (9%).

7% не проти, щоб їхні діти займали посади міністрів або стали політиками. Фермерами своїх нащадків бачать 2% громадян РФ.

Найменш престижна професія серед росіян – соціолог, політолог та священнослужитель. Реалізуватись у цих спеціальностях хоче 1% росіян.

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