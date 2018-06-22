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Скільки росіян поклали провину за жертви Другої світової на Cталіна: цікавий результат

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Кожен нормальний росіянин просто зобов'язаний відзначати головне свято "России-Матушки". І це не 12 червня, яке ще у 92-му нарекли днем Росії, і навіть не день прапора чи конституції, на яку Пиня давно поклав жирний цилідричний стрижень. А день "побєдобєсія". І не важливо, що "Вєлікая Отєчєтвєнная", за останніми розсекречиним даними, забрала більше 40 мільйонів населення СРСР.

36 % – стільки росіян впевнені, що втрати СРСР значно перевищили німецькі через "внєзапноє нападєніє".

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29 % основними причинами назвали військову і технічну перевагу Німеччини. 10% вважають, що Червона армія та мирне населення постраждали через неймовірну жорстокість "гітлеревців". Причина у слабкості та невмілості радянського командування – так думає 10% росіян. Лише 9% поклали провину за жертви на Cталіна та найближче оточення, яке не рахувалося із людським життям/

сталін винен
Скільки відсотків росіян вважає винним Сталіна

При цьому 81% заявив, що у їхній родичі були учасники Другої Світової.

Більше – дивіться у повному випуску програми "Вєсті Кремля".  

 

Теги: Новини Росії Жертви війна СРСР
Джерело: 24 Канал
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