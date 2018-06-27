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"Дорогі браття": скільки друзів та родичів Кадирова працюють в його адміністрації

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Про першу зустріч із Рамзаном Кадировим, Путін колись розповідав, що цей кавказький славний хлопець видавав якісь незрозумілі людському вуху звуки. Але Путін ще тоді, у 2004 році розгледів, що син Ахмата усе "схвативает на лету". І з того часу гордий "нохча" не лише наздогнав, а навіть перегнав вчителя.

65% або дві треті усіх чиновників Чечні – є родичами, або близькими друзями Рамзана Кадирова. Кожен третій пов’язаний з ним родинними узами.

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Дві рідні сестри – Загран та Зулай, разом з троюрідним братом Хусейном, працюють помічниками або заступниками в адміністрації Кадирова. Племінник Ібрагім Закрієв напередодні обійняв посаду мера Грозного.

Родичі Кадирова
Родичі Кадирова

Кожен восьмий чиновник у Чеченській Республіці – близький друг Ахматовича або його родич. Серед найвідоміших – Магомед Даудов на прізвисько "Лорд", який очолює чеченський парламент.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут

Теги: Новини Росії Рамзан Кадиров Чечня
Джерело: 24 канал
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