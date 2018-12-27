00:22
28 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый "уровень" российской пропаганды. Навальный и чемпион интернетоборцев
      Вєсті Кремля
      23:40, 27 декабря
      Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко
      Вєсті.UA
      19:43, 27 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ

      Дорогостоящая предвыборная кампания: чьи лица заполонили экраны и билборды

      40 Читати новину українською

      В предвыборных гонках политики заполонили тысячи билбордов и тысячи минут видеорекламы. Нигде от нее не спрятаться, ее количество сегодня бьет рекорды всех предыдущих выборов, а сами популисты – прибегают к фееричному креативу.

      Первое место за полет фантазии, как и всегда, занимает Олег Ляшко.

      Читайте также: С кем были "камерные" разговоры: эксклюзивные комментарии отца пленного моряка

      Если раньше он угрожал с экранов кому-то вилами, то на этот раз взял курс на общественную любовь. На билбордах он почему-то то обнимает, то целует бабушек. А во время поздравления с Пасхой радикал непонятно почему бил в колокола в храме вместе со священником.

      Ляшко реклама
      Реклама Олега Ляшко

      Юлия Тимошенко хоть и отстает от Ляшко по креативу, но пытается взять избирателя количеством. В политрекламе она не сдерживается вообще и воюет на всех фронтах сразу. Когда заходишь на любой видеоресурс, сразу видишь ее.

      Тимошенко реклама газ вибори
      Реклама Юлии Тимошенко

      Ее реклама, то с детьми, то с пожилыми людьми, то Юлия Владимировна собирается продвигать украинские технологии на мировом рынке, то борется против продажи сельскохозяйственной земли. Сначала она рекламировала свой так называемый новый политический курс, но, не получив от избирателя соответствующей отдачи, взялась за старое и проверенное – просто обещать гражданам все, что они хотят услышать.

      Кампания Тимошенко сейчас сводится к тому, что она обещает снизить цену на газ. Хотя ее коллеги уже смеются над ней и обещают снизить не в 2 раза, а в 4,
      – сказал эксперт общественного движения "ЧЕСТНО" Игорь Фещенко.

      Единственный соперник Тимошенко по количеству рекламы – Петр Порошенко. Он работает по четкому курсу – армия, язык, вера и не допускает несерьезности в рекламе. Зато источник финансирования этой рекламы неизвестен.

      В случае с наружной рекламой, которой больше всего по статистике, то она неизвестно откуда платится. Более того, Министерство информационной политики под Новый год запустило рекламу о томосе, где фигурирует с положительной точки зрения президент,
      – добавил Игорь Фещенко.

      Данные о финансировании партий стали доступнее, однако прозрачности в этом вопросе больше не стало. Партии придумывают различные схемы, чтобы получить средства через посредников.

      Общественное движение "Честно" провело собственный анализ, который свидетельствует, что за 2016-2018 год больше всего государственных средств на пиар своих партий потратил "Народный фронт" и Блок Петра Порошенко. Это еще до официального начала предвыборной кампании.

      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины СМИ Выборы Президента 2019 Блок Петра Порошенко Петр Порошенко Юлия Тимошенко Олег Ляшко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 27 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 27 декабря: Усилили оборону Азова, заявление на Луценко, кредит Всемирного банка
      27 декабря , 22:12 Главные новости 27 декабря: Усилили оборону Азова, заявление на Луценко, кредит Всемирного банка
      325
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив
      27 декабря , 22:01 Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив
      Артем Овдієнко 344
      Стеклянные или пластиковые: какие елочные игрушки безопаснее
      27 декабря , 21:01 Стеклянные или пластиковые: какие елочные игрушки безопаснее
      Ірина Поліщук 94
      Салаты без майонеза на Новый год: рецепты и советы от шеф-повара
      27 декабря , 20:02 Салаты без майонеза на Новый год: рецепты и советы от шеф-повара
      Олена Булан 568
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Полиция устроила стрельбу, преследуя пьяную женщину-водителя
       29 декабря 2015 , 10:23
      Заключи соглашение с семейным врачом: тест на знание медреформы
       28 декабря 2017 , 18:03
      Игрок сборной Украины стал жертвой квартирных воров
       15 октября , 14:35
      Главные новости футбола 27 ноября: Шахтер победой над Хоффенхаймом сохранил шансы на плей-офф ЛЧ, 8 команд уже там
       28 ноября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук