Дорогостоящая предвыборная кампания: чьи лица заполонили экраны и билборды

В предвыборных гонках политики заполонили тысячи билбордов и тысячи минут видеорекламы. Нигде от нее не спрятаться, ее количество сегодня бьет рекорды всех предыдущих выборов, а сами популисты – прибегают к фееричному креативу.

Первое место за полет фантазии, как и всегда, занимает Олег Ляшко.

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Если раньше он угрожал с экранов кому-то вилами, то на этот раз взял курс на общественную любовь. На билбордах он почему-то то обнимает, то целует бабушек. А во время поздравления с Пасхой радикал непонятно почему бил в колокола в храме вместе со священником.



Реклама Олега Ляшко

Юлия Тимошенко хоть и отстает от Ляшко по креативу, но пытается взять избирателя количеством. В политрекламе она не сдерживается вообще и воюет на всех фронтах сразу. Когда заходишь на любой видеоресурс, сразу видишь ее.



Реклама Юлии Тимошенко

Ее реклама, то с детьми, то с пожилыми людьми, то Юлия Владимировна собирается продвигать украинские технологии на мировом рынке, то борется против продажи сельскохозяйственной земли. Сначала она рекламировала свой так называемый новый политический курс, но, не получив от избирателя соответствующей отдачи, взялась за старое и проверенное – просто обещать гражданам все, что они хотят услышать.

Кампания Тимошенко сейчас сводится к тому, что она обещает снизить цену на газ. Хотя ее коллеги уже смеются над ней и обещают снизить не в 2 раза, а в 4,

– сказал эксперт общественного движения "ЧЕСТНО" Игорь Фещенко.

Единственный соперник Тимошенко по количеству рекламы – Петр Порошенко. Он работает по четкому курсу – армия, язык, вера и не допускает несерьезности в рекламе. Зато источник финансирования этой рекламы неизвестен.

В случае с наружной рекламой, которой больше всего по статистике, то она неизвестно откуда платится. Более того, Министерство информационной политики под Новый год запустило рекламу о томосе, где фигурирует с положительной точки зрения президент,

– добавил Игорь Фещенко.

Данные о финансировании партий стали доступнее, однако прозрачности в этом вопросе больше не стало. Партии придумывают различные схемы, чтобы получить средства через посредников.

Общественное движение "Честно" провело собственный анализ, который свидетельствует, что за 2016-2018 год больше всего государственных средств на пиар своих партий потратил "Народный фронт" и Блок Петра Порошенко. Это еще до официального начала предвыборной кампании.