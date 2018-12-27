Дороговартісна передвиборча кампанія: чиї обличчя заполонили екрани та білборди

У передвиборчих перегонах політики заполонили тисячі білбордів та тисячі хвилин відеореклами. Ніде від неї не сховатись, її кількість сьогодні б'є рекорди всіх попередніх виборів, а самі популісти – вдаються до феєричного креативу.

Перше місце за політ фантазії, як і завжди, посідає Олег Ляшко.

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Якщо раніше він погрожував з екранів комусь вилами, то цього разу взяв курс на громадську любов. На білбордах він чомусь то обіймає, то цілує бабусь. А під час привітання з Великоднем радикал незрозуміло чому бив у дзвони у храмі разом зі священиком.



Реклама Олега Ляшка

Юлія Тимошенко хоч і відстає від Ляшка за креативом, але намагається взяти виборця кількістю. У політрекламі вона не стримується взагалі та воює на всіх фронтах одразу. Коли заходиш на будь-який відеоресурс, одразу бачиш її.



Реклама Юлії Тимошенко

Її реклама, то з дітьми, то з літніми людьми, то Юлія Володимирівна збирається просувати українські технології на світовому ринку, то бореться проти продажу сільськогосподарської землі. Спочатку вона рекламувала свій, так званий, новий політичний курс, але, не отримавши від виборця відповідної віддачі, взялася за старе й перевірене – просто обіцяти громадянам усе, що вони хочуть почути.

Кампанія Тимошенко наразі зводиться до того, що вона обіцяє знизити ціну на газ. Хоча її колеги вже сміються над нею і обіцяють знизити не в 2 рази, а в 4,

– сказав експерт громадського руху "ЧЕСНО" Ігор Фещенко.

Єдиний суперник Тимошенко за кількістю реклами Петро Порошенко. Він працює за чітким курсом – Армія, Мова, Віра та не допускає несерйозності в рекламі. Натомість, джерело фінансування цієї реклами невідоме.

У випадку з зовнішньою рекламою, якою є найбільше за статистикою, то вона невідомо звідки сплачується. Більше того, Міністерство інформаційної політики під Новий рік запустило рекламу про Томос, де фігурує з позитивної точки зору Президент,

– додав Ігор Фещенко.

Дані про фінансування партій стали доступнішими, однак прозорості в цьому питанні більше не стало. Партії вигадують різноманітні схеми, щоб одержати кошти через посередників.

Громадський рух "Чесно" провів власний аналіз, який свідчить, що за 2016-2018 рік найбільше державних коштів на піар своїх партій витратив "Народний фронт" і Блок Петра Порошенка. Це ще до офіційного початку передвиборчої кампанії.