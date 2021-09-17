О столкновении на трассе сообщили примерно в 15 часов. Люди в результате инцидента не пострадали.

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Не заметили грузовик

Авария случилась у въезда на территорию Запорожской области. Неподалеку пылало поле, поэтому на дороге была плохая видимость. Из-за этого водители не заметили грузовик, который стоял на обочине и начали в него врезаться.

Автокатастрофа в Днепропетровской области / Фото телеграма "Днепр Оперативный"

Какие автомобили столкнулись:

грузовик;

мотоцикл Ducati;

2 легковушки Hyundai;

микроавтобус Volkswagen;

внедорожник Volkswagen.

Плохая видимость на дороге из-за дыма: смотрите видео телеграма "Днепр оперативный"

Другая автокатастрофа

3 сентября сообщили, что в Киеве автомобиль Audi протаранил сразу несколько припаркованных легковушек. Когда правоохранители прибыли, им сообщили, что водитель был пьян.

Однако его не смогли найти на месте аварии. Оказалось, что он пошел в кафе, которое было неподалеку. Поскольку злоумышленник был практически без сознания, ему вызвали скорую.