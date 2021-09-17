О столкновении на трассе сообщили примерно в 15 часов. Люди в результате инцидента не пострадали.
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Не заметили грузовик
Авария случилась у въезда на территорию Запорожской области. Неподалеку пылало поле, поэтому на дороге была плохая видимость. Из-за этого водители не заметили грузовик, который стоял на обочине и начали в него врезаться.
Автокатастрофа в Днепропетровской области / Фото телеграма "Днепр Оперативный"
Какие автомобили столкнулись:
- грузовик;
- мотоцикл Ducati;
- 2 легковушки Hyundai;
- микроавтобус Volkswagen;
- внедорожник Volkswagen.
Плохая видимость на дороге из-за дыма: смотрите видео телеграма "Днепр оперативный"
Другая автокатастрофа
3 сентября сообщили, что в Киеве автомобиль Audi протаранил сразу несколько припаркованных легковушек. Когда правоохранители прибыли, им сообщили, что водитель был пьян.
Однако его не смогли найти на месте аварии. Оказалось, что он пошел в кафе, которое было неподалеку. Поскольку злоумышленник был практически без сознания, ему вызвали скорую.