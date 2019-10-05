Дорогу залатали старыми матрасами на Николаевщине: фото

Необычно отремонтировали дороги на Николаевщине. Да, в селе Подлесное на участке дороги от Матвеевки до дачного кооператива Сосновое в огромные ямы аккуратно положили матрасы.

Соответствующими фото поделился пользователь Сергей Савченко. А в комментариях к сообщению пользователи пишут, что это такие нанотехнологии и вполне вероятно, что благодаря такому шагу смягчается удар по ходовой части машин.

Интересно! Из-за сильного ливня часть моста обвалилась в Одесской области: фото, видео

Судя по фотографиям, эта дорога вообще не похожа на обычную грунтовую. В частности, здесь можно заметить остатки асфальта и камней. А коммунальщики не спешат ее приводить в порядок.



Участок дороги с матрасами вместо щебня можно заметить возле села Подлесное на Николаевщине

Потому как знак протеста местные жители решили в глубокие ямы положить матрасы. Таким образом они хотели обратить внимание на проблему. По их словам, на этой дороге люди постоянно бьют свои машины.



Выложили матрасы местные жители в знак протеста

К слову, в проект бюджета на 2020 год на восстановление украинских дорог запланировано 74,4 миллиарда гривен. И такой объем финансирования дорожной отрасли является рекордным.