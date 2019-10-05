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      Дорогу залатали старыми матрасами на Николаевщине: фото

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      На Николаевщине дорогу починили старыми матрасами
      На Николаевщине дорогу починили старыми матрасами

      Необычно отремонтировали дороги на Николаевщине. Да, в селе Подлесное на участке дороги от Матвеевки до дачного кооператива Сосновое в огромные ямы аккуратно положили матрасы.

      Соответствующими фото поделился пользователь Сергей Савченко. А в комментариях к сообщению пользователи пишут, что это такие нанотехнологии и вполне вероятно, что благодаря такому шагу смягчается удар по ходовой части машин.

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      Судя по фотографиям, эта дорога вообще не похожа на обычную грунтовую. В частности, здесь можно заметить остатки асфальта и камней. А коммунальщики не спешат ее приводить в порядок.

      Дороги, Миколаївщина, ремонт, матраци
      Участок дороги с матрасами вместо щебня можно заметить возле села Подлесное на Николаевщине

      Потому как знак протеста местные жители решили в глубокие ямы положить матрасы. Таким образом они хотели обратить внимание на проблему. По их словам, на этой дороге люди постоянно бьют свои машины.

      Дороги, Миколаївщина, ремонт, матраци
      Выложили матрасы местные жители в знак протеста

      К слову, в проект бюджета на 2020 год на восстановление украинских дорог запланировано 74,4 миллиарда гривен. И такой объем финансирования дорожной отрасли является рекордным.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Дороги Курьезные новости Новости Николаева
      Источник: 24 канал
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