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      Проект Госбюджета-2020: на дороги предусмотрены рекордные суммы

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      В Мининфраструктуры уверяют, что в проекте госбюджета-2020 на дорожные работы предусмотрены рекордные суммы
      В Мининфраструктуры уверяют, что в проекте госбюджета-2020 на дорожные работы предусмотрены рекордные суммы / 24 канал

      Согласно проекту бюджета на 2020 год, на восстановление украинских дорог будет направлено 74,4 миллиарда гривен. И такой объем финансирования дорожной отрасли является рекордным.

      Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что дорожный фонд в 2020 году должен составить 69,7 миллиарда гривен. К примеру, на 2019 на ремонт дорог выделяли 55 миллиардов гривен.

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      Эти средства планируется направить, в частности,:

      • развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения – 38 миллиардов гривен;
      • строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция (форма денежной помощи) из государственного бюджета местным бюджетам) – 22,2 миллиарда гривен;
      • мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами – 3,2 миллиарда гривен;
      • выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством под государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования – 6,3 миллиарда гривен.

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      Кроме того, среди ближайших планов действующего правительства – наведение порядка в Укравтодоре и проведение работы с областями, "которые в 2019 году также имеют значительные возможности". Как подчеркнул Криклий, по меньшей мере 22 миллиарда гривен потратят на местные и коммунальные дороги.

      Проект государственного бюджета на следующий год сформировало Министерство финансов. 15 сентября, утвердив проект Госбюджета на 2020 год Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Его уже зарегистрировали в украинском парламенте, а представить должны 20 сентября. Представлять документ будет министр финансов Оксана Маркарова. В парламенте Госбюджет должны рассмотреть тремя чтениями: между первым и вторым в него могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, документ должны подписать спикер и президент.

      К слову, 11 сентября в Верховной Раде проголосовали в целом за законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за перегружены фуры. Такую инициативу поддержал 331 депутат. В зависимости от уровня превышения весовой нормы водители-нарушители вынужденными будут заплатить от 8,5 тысяч гривен до 34 тысяч гривен. Также такие изменения предусматривают введение системы Weigh-in-Motion – взвешивание автотранспорта во время движения.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владислав Криклий Бюджет 2020 Бюджет Дороги Министерство инфраструктуры
      Источник: 24 канал
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