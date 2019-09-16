18:20
16 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ЦВК ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: РПЦшноє вінішко by патріарх Кіріл. Путін врятує Євробачення
      Вєсті Кремля
      20:25, 14 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Баканова зловили на гарячому. Аваков хоче у відставку
      Вєсті.UA
      19:17, 14 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ЦВК ВЕРХОВНА РАДА

      Проєкт Держбюджету-2020: на дороги передбачено рекордні суми

      71 Читать новость на русском
      У Мінінфраструктури переконують, що у проєкті Держбюджету-2020 на дорожні роботи передбачено рекордні суми
      У Мінінфраструктури переконують, що у проєкті Держбюджету-2020 на дорожні роботи передбачено рекордні суми / 24 канал

      Відповідно до проєкту бюджету на 2020 рік, на відновлення українських доріг буде спрямовано 74,4 мільярда гривень. І такий обсяг фінансування дорожньої галузі є рекордним.

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що дорожній фонд у 2020 році має становити 69,7 мільярда гривень. До прикладу, на 2019 рік на ремонт доріг виділяли 55 мільярдів гривень.

      Важливо! Опублікували текст проєкту бюджету на 2020 рік: основні цифри

      Ці кошти планують спрямувати, зокрема, на:

      • розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – 38 мільярдів гривень;
      • будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (субвенція (форма грошової допомоги) з державного бюджету місцевим бюджетам) – 22,2 мільярда гривень;
      • заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм – 3,2 мільярда гривень;
      • виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування – 6,3 мільярда гривень.

      Зверніть увагу! Туалети в метро і якісніші дороги: які нові ДБН запрацювали в Україні

      Крім того, серед найближчих планів чинного уряду – наведення ладу в Укравтодорі та проведення роботи з областями, "які в 2019 році також мають значні можливості". Як підкреслив Криклій, щонайменше 22 мільярди гривень витратять на місцеві та комунальні дороги.

      Проєкт державного бюджету на наступний рік сформувало Міністерство фінансів. 15 вересня, затвердивши проєкт Держбюджету на 2020 рік, Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік". Його вже зареєстрували в українському парламенті, а представити мають 20 вересня. Представлятиме документ міністерка фінансів Оксана Маркарова. У парламенті Держбюджет мають розглянути трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, документ мають підписати спікер і президент.

      До слова, 11 у Верховній Раді проголосували в цілому за законопроєкт, що передбачає збільшення штрафів за перевантажені фури. Таку ініціативу підтримав 331 нардеп. Залежно від рівня перевищення вагової норми водії-порушники змушеними будуть заплатити від 8,5 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Також такі зміни передбачають запровадження системи Weigh-in-Motion — зважування автотранспорту під час руху.

      blog_ava
      Ванна на колесах та мінітанк: у Черкасах провели перегони на саморобних тачках – ефектні фото
      сьогодні
      3159
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство інфраструктури Дороги Бюджет Бюджет 2020 Владислав Криклій
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нормандська зустріч і формула Штайнмаєра: як Україні не потрапити в пастку
      сьогодні , 18:02 Нормандська зустріч і формула Штайнмаєра: як Україні не потрапити в пастку
      Інна Жолобович 111
      В Мариуполе застрелили боевика "ДНР": о чем это свидетельствует
      сьогодні , 17:00 В Мариуполе застрелили боевика "ДНР": о чем это свидетельствует
      Блог Соцмережі 3569
      Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии
      сьогодні , 15:00 Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии
      Злой Одессит 3503
      Георгій Гонгадзе: яким він був і чому його вбили
      сьогодні , 14:58 Георгій Гонгадзе: яким він був і чому його вбили
      1378
      Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      сьогодні , 12:30 Ремонт триває і мільйони ще виділятимуть: чим закінчилася суперечка Зеленського та Філатова
      Дмитро Гнап 1869
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук