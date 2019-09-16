Проєкт Держбюджету-2020: на дороги передбачено рекордні суми

Відповідно до проєкту бюджету на 2020 рік, на відновлення українських доріг буде спрямовано 74,4 мільярда гривень. І такий обсяг фінансування дорожньої галузі є рекордним.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що дорожній фонд у 2020 році має становити 69,7 мільярда гривень. До прикладу, на 2019 рік на ремонт доріг виділяли 55 мільярдів гривень.

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Ці кошти планують спрямувати, зокрема, на:

розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – 38 мільярдів гривень;

будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (субвенція (форма грошової допомоги) з державного бюджету місцевим бюджетам) – 22,2 мільярда гривень;

заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм – 3,2 мільярда гривень;

виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування – 6,3 мільярда гривень.

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Крім того, серед найближчих планів чинного уряду – наведення ладу в Укравтодорі та проведення роботи з областями, "які в 2019 році також мають значні можливості". Як підкреслив Криклій, щонайменше 22 мільярди гривень витратять на місцеві та комунальні дороги.

Проєкт державного бюджету на наступний рік сформувало Міністерство фінансів. 15 вересня, затвердивши проєкт Держбюджету на 2020 рік, Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік". Його вже зареєстрували в українському парламенті, а представити мають 20 вересня. Представлятиме документ міністерка фінансів Оксана Маркарова. У парламенті Держбюджет мають розглянути трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, документ мають підписати спікер і президент.

До слова, 11 у Верховній Раді проголосували в цілому за законопроєкт, що передбачає збільшення штрафів за перевантажені фури. Таку ініціативу підтримав 331 нардеп. Залежно від рівня перевищення вагової норми водії-порушники змушеними будуть заплатити від 8,5 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Також такі зміни передбачають запровадження системи Weigh-in-Motion — зважування автотранспорту під час руху.