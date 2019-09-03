Туалети в метро і якісніші дороги: які нові ДБН запрацювали в Україні

З 1 вересня в Україні набули чинності оновлені державні будівельні норми щодо проектування споруд метрополітенів та будівництва і реконструкції доріг.

Що таке ДБН?Державні будівельні норми – це обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їхнього призначення.

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Що зміниться у метро?

Оновлені державні будівельні норми щодо проектування споруд метрополітенів передбачають, що при будівництві чи реконструкції станцій підземки на входах/виходах із них мають бути обов'язково передбачені туалети.

Вони мають бути доступними для всіх груп населення і враховувати потреби людей з інвалідністю та маломобільних людей.

У складних випадках під час реконструкції станцій санвузли можуть бути передбачені у суміщених підземних переходах поза межами шляхів евакуації або поряд зі станцією на поверхні землі.

У такому разі відповідно до нових ДБН санвузли повинні мати окрему від метро систему побутової каналізації.

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Що зміниться у будівництві автодоріг?

Оновлені ДБН щодо будівництва та реконструкції доріг передбачають, що під час будівництва нових швидкісних трас звужуватимуть ліві смуги.

На дорогах І категорії ліві смуги звужуватимуть із 3,75 до 3,5 метра – йдеться про траси з 3 чи більше смугами в одному напрямку.

Ширина зупинкової смуги на дорогах І та ІІ категорій становитиме 2,5 м замість 3 метрів, як передбачали старі норми.

Статистика свідчить, що часто причиною аварій, особливо з вантажівками, стає ширина смуги. Габаритні автівки не можуть повноцінно пересуватись цією ділянкою дороги.

Оновлені норми також передбачають безпечніші вимоги до проектування горизонтальних та вертикальних кривих, особливо на гірських трасах та при складному ландшафті.

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При будівництві та реконструкції швидкісних трас (І – ІІ категорії) також повинні бути передбачені шумові смуги. Їх будуватимуть на дорожніх узбіччях і ділянках дороги з підвищеною небезпекою. Під час наїзду автомобіля на них водій відчуватиме сильну шумову та вібраційну дію, це має допомогти інтуїтивно скинути швидкість та сконцентрувати увагу.



1 вересня в Україні змінились ДБН щодо будівництва автодоріг