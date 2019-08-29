Новації у школах, перевірка ліків: що зміниться у вересні

З вересня 2019 року найбільше змін настане у житті українських шкіл, причому для всіх його учасників. Також отримаємо змогу перевіряти якість ліків та їздити дорогами безпечніше.

Що нового чекає у вересні на українців – далі.

Великі зміни для школи

У шкільному житті учнів, батьків та вчителів чекає ціла низка новацій.

Для учнів:

знову необов'язкова шкільна форма (президент Зеленський відмінив);

без обов'язкових щеплень на заняття не пустять (альтернатива – навчатися індивідуально або дистанційно); але в Києві будуть пусткати таких дітей;

учнів молодших класів мають забезпечити світловідбиваючими жилетами, без яких не можна буде ходити, коли стемніє;

старші класи почнуть вивчати фінансову грамотність.

Для вчителів:

не можна буде оголошувати "двійки" на весь клас – лише індивідуально учневі;

можна буде розробляти індивідуальний план навчання учням, які багато хворіють.

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Для адміністрації школи:

окремі предмети зможуть викладати не лише вчителі, а й організації, волонтери тощо;

під заборону потрапляє "дошка пошани".

Для батьків:

стануть доступними всі види віддаленої освіти – сімейна (домашня), екстернат та педагогічний патронаж. Для цього батькам треба буде звернутися з відповідною заявою у школу. Оцінку вивченого матеріалу при цьому даватимуть у школі.

Підвищення зарплат для окремих педагогів

З 1 вересня на 10% більшу зарплату отримають педагоги дошкільних закладів, а також – позашкільної та профтехосвіти. Таке рішення прийняв Кабмін. У відповідному документі мова про підвищення окладів педпрацівникам, чия оплата праці – не за рахунок субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам, і яким не було підвищено зарплату у 2018.

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Перевірка ліків у телефоні

З 1 вересня 2019 року на упаковках препаратів почне з’являтися спеціальне маркування – 2D код на упаковці. Просканувавши його за допомогою смартфону, можна буде дізнатись оригінальність препарату.

Поки що проект пілотний. Лише деякі українські фармкомпанії вже закупили обладнання, щоб мати змогу наносити на ліки цей код. Однак більшість ліків закордонного виробництва його вже мають.

Необхідний для сканування мобільний додаток розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. У МОЗ кажуть, що він стане доступним наприкінці року.

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Нові ДБН для доріг

З 1 вересня згідно з новими ДБН будуть використовувати шумові смуг на найбільших українських трасах – дорогах вищої категорії (І-ІІ категорії). Їх будуватимуть на дорожніх узбіччях і ділянках дороги з підвищеною небезпекою. Під час наїзду автомобіля на них водій та інші пасажири відчувають сильну шумову та вібраційну дію. Це має допомогти інтуїтивно скинути швидкість та покращити увагу.