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      Новации в школах, проверка лекарств: что изменится в сентябре

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      Изменения в сентябре для украинцев
      Изменения в сентябре для украинцев / 24 канал

      С сентября 2019 года больше всего изменений наступит в жизни украинских школ, причем для всех его участников. Также получим возможность проверять качество лекарств и ездить по дорогам безопаснее.

      Что нового ждет в сентябре украинцев – дальше.

      Большие изменения для школы

      В школьной жизни учеников, родителей и учителей ждет целый ряд новаций.

      Для учеников:

      • опять необязательная школьная форма (Президент Зеленский отменил);

      • без обязательных прививок на занятия не пустят (альтернатива – учиться индивидуально или дистанционно); но в Киеве будут пускать таких детей;

      • учеников младших классов должны обеспечить светоотражающими жилетами, без которых нельзя будет ходить, когда стемнеет;

      • старшие классы начнут изучать финансовую грамотность.

      Для учителей:

      • нельзя будет объявлять "двойки" на весь класс – только индивидуально ученику;

      • можно будет разрабатывать индивидуальный план обучения ученикам, которые много болеют.

       Читайте также: ВНО для учителей: как будут проверять педагогов

      Для администрации школы:

      • отдельные предметы смогут преподавать не только учителя, но и организации, волонтеры и т. п;

      • под запрет попадает "доска почета".

      Для родителей:

      • станут доступными все виды удаленного образования – семейное (домашнее), экстернат и педагогический патронаж. Для этого родителям нужно будет обратиться с соответствующим заявлением в школу. Оценку изученного материала при этом будут давать в школе.

      Повышение зарплат для отдельных педагогов

      С 1 сентября на 10% большую зарплату получат педагоги дошкольных учреждений, а также внешкольного и профтехобразования. Такое решение принял Кабмин. В соответствующем документе речь о повышении окладов педработникам, чья оплата труда – не за счет субвенций из госбюджета местным бюджетам, и которым не была повышена зарплата в 2018.

      Читайте также: Новые учебники по истории появятся в Украине: что изменится

      Проверка лекарств в телефоне

      С 1 сентября 2019 года на упаковках препаратов начнет появляться специальная маркировка – 2D код на упаковке. Просканировав его с помощью смартфона, можно будет узнать оригинальность препарата.

      Пока проект пилотный. Лишь некоторые украинские фармкомпании уже закупили оборудование, чтобы иметь возможность наносить на лекарства этот код. Однако большинство лекарств зарубежного производства его уже имеют.

      Необходимое для сканирования мобильное приложение разрабатывает Министерство экономического развития и торговли Украины. В Минздраве говорят, что оно станет доступным в конце года.

      Читайте также: Новый этап медицинской реформы: какие изменения ждут украинцев в 2020 году

      Новые ГСН для дорог

      С 1 сентября согласно новым ГСН будут использовать шумовые полосы на крупнейших украинских трассах – дорогах высшей категории (i-II категории). Их будут строить на дорожных обочинах и участках дороги с повышенной опасностью. Во время наезда автомобиля на них водитель и другие пассажиры испытывают сильную шумовое и вибрационное действие. Это должно помочь интуитивно сбросить скорость и повысить внимание.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Образование Лекарства ГСН
      Источник: 24 канал
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