Нові підручники з історії з'являться в Україні: що зміниться

З нового навчального року у школах викладатимуть новітню історію України зі згадуванням подій на Донбасі та в Криму. Чому останні 5 років підручники зразка 2011-го року не оновлювалися та що тепер вивчатимуть українські школярі – читайте у матеріалі 24 каналу.

Як у підручниках називають війну на Донбасі

"Російсько-українська війна" та "російська агресія проти України" – такі формулювання про події на Донбасі на шостому році війни нарешті з'явилися у новому підручнику з історії для 11 класів. Нові підручники для 5 класу школярі вже отримали наприкінці минулого навчального року.

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Міністр освіти Лілія Гриневич розповіла, що через формулювання "російсько-українська війна" у підручнику "Новітня історія України" на авторів навіть спробували тиснути.

Одному з моїх колег, який є автором "Новітньої історії України", підручника для 11 класу, який отримав гриф міністерства, телефоном сказали: "Ви повинні змінити у вашому підручнику "російсько-українська війна" на "громадянський конфлікт,

– заявила Гриневич.

Протягом всієї війни у школах залишаються підручники 2011 року видання. В яких не було жодного параграфу про Революцію гідності та війну на Донбасі.



Новий підручник з історії для 5 класу

"Кожен підручник має пропрацювати в школі, скажімо, п'ять років. Держава фінансує видання нових підручників кожні п'ять років", – зазначив співробітниця Міністерства освіти і науки Раїса Євтушенко.

Як викладати історію – обирає вчитель

Міністерство освіти постійно розробляють матеріали, де події в Криму та на Донбасі називають своїми іменами – окупацією та війною. Але носять вони рекомендаційний характер.

Можуть бути чудові програми, можуть бути неперевершені підручники. Але вчитель закриває двері за собою, ми не можемо поставити біля кожного вчителя інспектора, який буде його контролювати,

– пояснила Євтушенко.

Шеф-редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов вважає, що замовчування теми війни серед школярів є наслідком відсутності усвідомлення власної історії на державному рівні.

Держава, де немає усвідомлення подій, наприклад, на Донбасі, не може налагодити військово патріотичне виховання молоді. Ми повторюємо у такий спосіб помилки радянської системи,

– розповів Бутусов.

У підручниках 2019 року – вивчення війни на Донбасі – обов'язкове. Проте, директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович наголошує, що додати один параграф – це не достатньо.



Володимир В'ятрович

"Треба говорити про цю війну, як не першу російсько-українську війну, а про низку подій у протистоянні між українцями і росіянами принаймні з другої половини ХVII століття. Розуміти, що російська імперія почалася з анексії України", – пояснив В'ятрович.