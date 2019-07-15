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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Англійську мову зроблять обов'язковою для вступу до університетів

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      Англійську мову зроблять обов'язковою для вступу до університетів
      Англійську мову зроблять обов'язковою для вступу до університетів / Фото з відкритих джерел

      Міністерство освіти та науки створило концепцію розвитку англійської мови в університетах. Так, рівень знання англійської B1 стане обов'язковим у 2023 році для вступу абітурієнтів до ВНЗ.

      Вимога обов'язкової англійської для студентів бакалаврату буде введена незалежно від спеціальності, йдеться на сайті МОН.

      Важливо: Вступна кампанія-2019: нюанси та зміни в процедурі

      Абітурієнти будуть повинні засвоїти іноземну мову на рівні В1 +, якщо вони хочуть отримати диплом. Для старших рівнів – магістри і доктори філософії – обов'язковим буде рівень В2.

      За словами міністерки МОН Лілії Гриневич, у цьому сучасному світі з науковими відносинами в різних сферах, всі говорять між собою англійською мовою. "Тому зростає важливість знання англійської мови всіма фахівцями. І сьогодні, коли ми дивимося на Україну, то наша країна за рівнем знання англійської мови знаходиться на 28 місці з 32. Ми втрачаємо свій потенціал через те, що наші фахівці не знають англійської мови", – додала вона.

      Проте, якщо абітурієнт знає англійську на рівні нижче В1, це не позбавить його права брати участь в конкурсі на вступ до вищої освіти в звичайному режимі, але такі абітурієнти до початку навчального року мають пройти мовні курси для досягнення рівня В1.

      Які предмети зараз є обов'язковими для вступу? 

      • Українська мова і література,

      • Математика або Історія України (на вибір),

      • Ще один предмет з переліку: історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

      Що таке ЗНО? Зовнішнє незалежне оцінювання – іспити для вступу до закладів вищої освіти в Україні. Комплекс організаційних процедур (передусім – тестування) спрямований на визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до закладів вищої освіти. Для випускників ЗНО з 2019 року прирівняли з державною підсумковою атестацією.

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      Теги: Новини України ЗНО Освіта Міністерство освіти та науки України
      Джерело: 24 канал
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