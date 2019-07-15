Англійську мову зроблять обов'язковою для вступу до університетів

Міністерство освіти та науки створило концепцію розвитку англійської мови в університетах. Так, рівень знання англійської B1 стане обов'язковим у 2023 році для вступу абітурієнтів до ВНЗ.

Вимога обов'язкової англійської для студентів бакалаврату буде введена незалежно від спеціальності, йдеться на сайті МОН.

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Абітурієнти будуть повинні засвоїти іноземну мову на рівні В1 +, якщо вони хочуть отримати диплом. Для старших рівнів – магістри і доктори філософії – обов'язковим буде рівень В2.

За словами міністерки МОН Лілії Гриневич, у цьому сучасному світі з науковими відносинами в різних сферах, всі говорять між собою англійською мовою. "Тому зростає важливість знання англійської мови всіма фахівцями. І сьогодні, коли ми дивимося на Україну, то наша країна за рівнем знання англійської мови знаходиться на 28 місці з 32. Ми втрачаємо свій потенціал через те, що наші фахівці не знають англійської мови", – додала вона.

Проте, якщо абітурієнт знає англійську на рівні нижче В1, це не позбавить його права брати участь в конкурсі на вступ до вищої освіти в звичайному режимі, але такі абітурієнти до початку навчального року мають пройти мовні курси для досягнення рівня В1.

Які предмети зараз є обов'язковими для вступу?

• Українська мова і література,

• Математика або Історія України (на вибір),

• Ще один предмет з переліку: історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

Що таке ЗНО? Зовнішнє незалежне оцінювання – іспити для вступу до закладів вищої освіти в Україні. Комплекс організаційних процедур (передусім – тестування) спрямований на визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до закладів вищої освіти. Для випускників ЗНО з 2019 року прирівняли з державною підсумковою атестацією.