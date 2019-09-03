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      Туалеты в метро и более качественные дороги: какие новые ГСН заработали в Украине

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      Новые ГСН по строительству станций метро
      Новые ГСН по строительству станций метро / Фото из соцсетей

      С 1 сентября в Украине вступили в силу обновленные государственные строительные нормы по проектированию сооружений метрополитенов и строительству и реконструкции дорог.

      Что такое ГСН?Государственные строительные нормы – это обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

      Узнайте больше: Новации в школах, проверка лекарств: что изменится в сентябре

      Что изменится в метро?

      Обновленные государственные строительные нормы по проектированию сооружений метрополитенов предусматривают, что при строительстве или реконструкции станций подземки на входах/выходах из них должны быть обязательно предусмотрены туалеты.

      Они должны быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и маломобильных людей.

      В сложных случаях при реконструкции станций санузлы могут быть предусмотрены в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли.

      В таком случае согласно новым ГСН санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации.

      Читайте больше: Что изменится в строительстве станций метро в Украине

      Что изменится в строительстве автодорог?

      Обновленные ГСН по строительству и реконструкции дорог предусматривают, что во время строительства новых скоростных трасс сузят левые полосы.

      На дорогах І категории левые полосы сузят с 3,75 до 3,5 метров – речь идет о трассе с 3 или более полосами в одном направлении.

      Ширина остановочной полосы на дорогах І та ІІ категорий составит 2,5 м вместо 3 метров, как предусматривали старые нормы.

      Статистика свидетельствует, что часто причиной аварий, особенно с грузовиками, становится ширина полосы. Габаритные машины не могут полноценно передвигаться по этим участкам дороги.

      Обновленные нормы также предусматривают более безопасные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых, особенно на горных трассах и при сложном ландшафте.

      Темы: Дороги, аэропорты и порты: что может изменить закон о концессиях

      При строительстве и реконструкции скоростных трасс (I-II категории) также должны быть предусмотрены шумовые полосы. Их будут строить на дорожных обочинах и участках дороги с повышенной опасностью. Во время наезда автомобиля на них водитель будет чувствовать сильное шумовое и вибрационное действие, это должно помочь интуитивно сбросить скорость и сконцентрировать внимание.

      ДБН щодо автодоріг
      1 сентября в Украине изменились ГСН по строительству автодорог

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      Теги: Дороги Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Метро ГСН
      Источник: 24 канал
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