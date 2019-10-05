Дорогу залатали старими матрацами на Миколаївщині: фото

Незвично поремонтували дороги на Миколаївщині. Так, у селі Підлісне на ділянці дороги від Матвіївки до дачного кооперативу Соснове у величезні акуратно поклали матраци.

Відповідними фото поділився користувач користувач Сергій Савченко. А у коментарях до допису юзери пишуть, що це такі нанотехнології та цілком імовірно, що завдяки такому кроку пом’якшується удар по ходовій частині машин.

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Судячи зі світлин, ця дорога взагалі не є схожою на звичайну ґрунтову. Зокрема, тут можна помітити залишки асфальту та каміння. А комунальники не поспішають її приводити до ладу.



Ділянку дороги з матрацами замість щебеню можна помітити біля села Підлісне на Миколаївщині

Тому як знак протесту місцеві жителі вирішили у глибокі ями покласти матраци. Таким чином вони хотіли звернути увагу на проблему. За їхніми словами, на цій дорозі люди постійно б'ють свої машини.



Виклали матраци місцеві жителі як знак протесту

До слова, у проєкті бюджету на 2020 рік на відновлення українських доріг заплановано 74,4 мільярда гривень. І такий обсяг фінансування дорожньої галузі є рекордним.