Дороже всего – репутация: почему Украине пришлось закрыть список спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вело список международных спонсоров войны, куда попадали известные компании, которые сотрудничают с Россией и платят там налоги. Этот список вызвал возмущение среди международных партнеров – и недавно его убрали.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что компании, которые имеют европейскую юрисдикцию, ходили договариваться не только в Украину, но и давили на собственных политиков. А их политики, у которых эти компании часто являются наполнителями их предвыборных фондов, должным образом реагировали для того, чтобы нажать на Украину по дипломатическим каналам.

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Не было надлежащих оснований

То есть все это работало для того, чтобы этот список закрыть. Аргументом было то, что нет юридических оснований для того, чтобы его объявлять.

Украина, конечно, имеет право делать все, что угодно. Но если вы упоминаете какие-то европейские компании в негативном плане, должны быть критерии, в соответствии с которыми вы привлекаете или не привлекаете те или иные компании в этот перечень,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Критерии должны быть разработаны не Украиной. Они должны быть согласованы с Европейским Союзом. Однако, поскольку согласовать те критерии с Европейским Союзом было абсолютно нереально по определению, Украина пользовалась собственным видением. А самое дорогое на сегодняшний момент, что есть в бизнес-мире, это репутация.

"Когда мы с вами говорим о том же METRO, оно продолжает торговать в России. Но это французская компания, которая совершенно спокойно вышла на руководство французского правительства и президента Франции", – заметил Пендзин.

Что известно о международном списке спонсоров войны