Дорожные знаки вернем на место после вывода войск агрессора из Украины – Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины сообщило о ситуации с дорожными знаками, которые демонтируют в стране, чтобы сбить с толку врага.

Укравтодор решил убрать дорожные знаки. Часть знаков он сменил. Следовательно, оккупационные войска, которые не знают дороги в Украине, могут заблокировать.

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Как сообщили в Мининфраструктуры, приоритетом сейчас являются указательные знаки и названия населенных пунктов.

"У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад", – заявили в Укравтодоре.

Однако после победы Украины знаки будут возвращены на место.

"Важно – все знаки передаем местным властям или дорожникам. Мы вернем их на место, после вывода войск агрессора из Украины", – заверили в Мининфраструктуры.