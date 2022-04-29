Президент Украины отметил, что такое сознательное и жестокое унижение Организации Объединенных Наций со стороны России осталось без мощного ответа.

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Кроме того, 29 апреля стало известно, что из-за удара российской ракеты по жилому дому в Киеве погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.

"Она стала двадцать третьим работником медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения за время с 24 февраля. Мои соболезнования всем близким, всем родным. Вечная память всем жертвам этой войны", – сказал Владимир Зеленский.

Что известно об обстреле Киева 28 апреля 2022 года

Российские войска вечером 28 апреля крылатыми ракетами ударили по Киеву. Известно, что агрессор запустил пять ракет, из них попало две в Шевченковский район.

Одна российская ракета попала в многоэтажку. Из-за обстрела погибла журналистка "Радио Свобода" – Вера Гирич. Женщина была найдена утром 29 апреля.

Четверо человек – госпитализированы.

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