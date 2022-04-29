Президент Украины отметил, что такое сознательное и жестокое унижение Организации Объединенных Наций со стороны России осталось без мощного ответа.
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Кроме того, 29 апреля стало известно, что из-за удара российской ракеты по жилому дому в Киеве погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.
"Она стала двадцать третьим работником медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения за время с 24 февраля. Мои соболезнования всем близким, всем родным. Вечная память всем жертвам этой войны", – сказал Владимир Зеленский.
Что известно об обстреле Киева 28 апреля 2022 года
- Российские войска вечером 28 апреля крылатыми ракетами ударили по Киеву. Известно, что агрессор запустил пять ракет, из них попало две в Шевченковский район.
- Одна российская ракета попала в многоэтажку. Из-за обстрела погибла журналистка "Радио Свобода" – Вера Гирич. Женщина была найдена утром 29 апреля.
- Четверо человек – госпитализированы.
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