Дошли до границы с россией: военные ВСУ установили флаг в селе Терновая на Харьковщине

Украинские военные установили наш флаг в селе Терновая, что перед нашей государственной границей. Перед этим ВСУ вышли на предел нашей границы на северо-востоке Харьковщины.

Соответствующее видео опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак. На кадрах видно, как наши военные устанавливают наш флаг.

Читайте также Госграница – под контролем: ВСУ зачистили и освободили весь северо-восток Харьковщины

ВСУ установили флаг в селе Терновая на Харьковщине

14-я отдельная механизированная бригада (имени князя Романа Великого – 24 канал) дошла до границы с россией в Харьковской области. В село Терновая заходила 6 рота 14 бригады. Слава Украине. Украина превыше всего,

– сказал боец.

Украинский военный также показал, как они устанавливают флаг.

ВСУ установили флаг на северо-востоке Харьковщины: смотрите видео

Где находится село Терновая: смотрите на карте

ВСУ вышли к границе с россией в Харьковской области

11 сентября наши военные зашли в поселок городского типа Казачья Лопань на границе с Харьковщиной. Перед этим местные власти там установили украинский флаг.

Уже 12 сентября силы специальных операций АЗОВ Харьков и 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого освободили и зачистили весь северо-восток Харьковской области.

В частности, известно, что речь идет о территории от поселка Веселое до города Волчанск. Полностью деоккупировали районы Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица. Взяли под контроль государственную границу.

Смотрите также – оккупант рассказал, как его командование убегало от контрнаступления ВСУ на Харьковщине: видео