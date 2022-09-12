Відповідне відео опублікував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. На кадрах видно, як наші військові встановлюють наш прапор.

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ЗСУ встановили прапор у селі Тернова на Харківщині

14 окрема механізована бригада (імені князя Романа Великого – 24 канал) дійшла до кордону з росією в Харківській області. В село Тернова заходила 6 рота 14 бригади. Слава Україні. Україна понад усе,
– сказав боєць.

Український військовий також показав, як вони встановлюють прапор.

ЗСУ становили прапор на північному сході Харківщини: дивіться відео

Де розташоване село Тернова: дивіться на карті

ЗСУ вийшли до кордону з росією на Харківщині

  • 11 вересня наші військові зайшли у селище міського типу Козача Лопань, що на кордоні з Харківщиною. Перед цим місцева влада там встановила український прапор.
  • Вже 12 вересня сили спеціальних операцій АЗОВ Харків та 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого звільнили та зачистили весь північний схід Харківської області.
  • Зокрема, відомо, що мовиться про територію від селища Веселе до міста Вовчанськ. Повністю деокупували райони Тернова, Варварівка, Ізбицьке, Стариця. Взяли під контроль державний кордон.

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