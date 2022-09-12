Відповідне відео опублікував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. На кадрах видно, як наші військові встановлюють наш прапор.

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ЗСУ встановили прапор у селі Тернова на Харківщині

14 окрема механізована бригада (імені князя Романа Великого – 24 канал) дійшла до кордону з росією в Харківській області. В село Тернова заходила 6 рота 14 бригади. Слава Україні. Україна понад усе,

– сказав боєць.

Український військовий також показав, як вони встановлюють прапор.

ЗСУ становили прапор на північному сході Харківщини: дивіться відео

Де розташоване село Тернова: дивіться на карті

ЗСУ вийшли до кордону з росією на Харківщині

11 вересня наші військові зайшли у селище міського типу Козача Лопань, що на кордоні з Харківщиною. Перед цим місцева влада там встановила український прапор.

Вже 12 вересня сили спеціальних операцій АЗОВ Харків та 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого звільнили та зачистили весь північний схід Харківської області.

Зокрема, відомо, що мовиться про територію від селища Веселе до міста Вовчанськ. Повністю деокупували райони Тернова, Варварівка, Ізбицьке, Стариця. Взяли під контроль державний кордон.

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