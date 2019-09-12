Досрочные так досрочные: Кличко заявил, что пойдет на выборы мэра Киева

Действующий мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет участвовать в выборах мэра Киева, не зависимо от того, будут они досрочными или очередными. Мол, он еще должен завершить много начатых проектов.

Кличко нечего бояться, нужно идти на выборы и презентовать свою концепцию развития, заявил он в комментарии журналисту 24 канала.

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Я в любом случае буду участвовать в местных выборах. Я начал много проектов. Я взял обязательства перед Киевлянами, и я хочу эти проекты довести до завершения,

– заявил Кличко.

Кроме того, столичный мэр отметил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева, даже если Владимир Зеленский назначит другого председателя КГГА. Кличко подчеркнул, что будет бороться за децентрализацию и самоуправление.

Что известно о скандале между Кличко и Офисом Президента?

Еще в июле 2019 года руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил уволить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказалось.

Однако уже новый Кабинет Министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА 4 сентября и тогда же направил соответствующий документ в Офис Президента. В тот же день в КГГА опубликовали обращение глав фракций Киевсовета к Зеленскому с просьбой снова назначить Кличко на должность председателя горгосадминистрации.

На следующий день ряд депутатов заявили, что документ с подписью "глав фракций" с просьбой переназначить Кличко не согласовывался во фракциях, является манипуляцией, и они ее не поддерживают.

12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с главами депутатских фракций и групп Киевского городского совета относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва.