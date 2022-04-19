Достают ракетами глубокие тылы, – экс-сотрудник СБУ объяснил стратегию России сейчас

Россияне раньше бомбили Украину истребителями и запускали крылатые ракеты, а теперь чаще используют тяжелые бомбардировщики. Это может говорить о новой стратегии.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Иван Ступак – бывший сотрудник Службы безопасности Украины. По его словам, оккупанты хотят доставать ракетами глубокие тылы.

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Зажигательные бомбы уже не пригодны, – Ступак

Ступак отметил, что количество ракет в России "не резиновое", а следовательно, имеет тенденцию заканчиваться. Однако они еще не закончились, но там уже есть фактическое число, когда захватчики говорят "это на потом", чтобы доставать объекты в Украине, которые расположены далеко от линии соприкосновения.

Имеется в виду глубокие тылы. Где-то там, где железнодорожные узлы. Там, где могут дотянуться, используют неуправляемое оружие,

– предположил экс-сотрудник СБУ.

Он также напомнил, что оккупанты часто используют запрещенные зажигательные бомбы. Однако их пригодность далека от идеала.

"Уверен, что этим бомбам больше десятков лет. У них уже истек срок годности. Их просто достают со складов и "швыряют" в Украину", – рассказал Ступак.

Ступак высказался о новой стратегии Кремля из-за количества ракет: смотрите видео