Достал из пожара 6 человек в новогоднюю ночь: удивительная история огнеборца с Волыни

Огнеборец Александр Хомяк с Волыни 1 января стал настоящим героем. Ему удалось спасти из пожара 5 молодых людей и взрослого мужчину в жилом доме. Все было внезапно.

Хомяк спешил в расположение подразделения, чтобы провести утреннюю смену спасателей. Он увидел, что из дома в поселке Иваничи идет густой дым.

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Стучал в окна, чтобы разбудить людей

Когда спасатель понял, что дверь закрыта – начал стучать в окна. Он хотел разбудить людей, которые спали после празднования Нового года. Услышала стук только одна девушка – она и открыла дверь огнеборцу.

Хомяк сразу же вскочил в комнату и бросился выводить людей из здания. Он вывел на улицу вторую девушку, а после этого вернулся, чтобы осмотреть, есть ли еще кто-то в доме.

Во второй комнате находились три парня, которых спасатель также вывел на улицу. В третьей комнате Хомяк нашел владельца дома – мужчина спал.

Из дома вынесли ценные вещи

Когда Хомяк убедился, что людям не угрожает опасность – организовал эвакуацию материальных ценностей из дома.

Вместе с сыном владельца дома они вынесли:

ценные бумаги;

документы;

электротехнику;

телевизор;

компьютер.

После этого прибыла дежурная стража службы. Хомяк возглавил тушение пожара.

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Вероятно, пожар произошел из-за короткого замыкания электросети.