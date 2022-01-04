Достал из пожара 6 человек в новогоднюю ночь: удивительная история огнеборца с Волыни
Источник:ГСЧС
Огнеборец Александр Хомяк с Волыни 1 января стал настоящим героем. Ему удалось спасти из пожара 5 молодых людей и взрослого мужчину в жилом доме. Все было внезапно.
Хомяк спешил в расположение подразделения, чтобы провести утреннюю смену спасателей. Он увидел, что из дома в поселке Иваничи идет густой дым.
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Стучал в окна, чтобы разбудить людей
Когда спасатель понял, что дверь закрыта – начал стучать в окна. Он хотел разбудить людей, которые спали после празднования Нового года. Услышала стук только одна девушка – она и открыла дверь огнеборцу.
Хомяк сразу же вскочил в комнату и бросился выводить людей из здания. Он вывел на улицу вторую девушку, а после этого вернулся, чтобы осмотреть, есть ли еще кто-то в доме.
Во второй комнате находились три парня, которых спасатель также вывел на улицу. В третьей комнате Хомяк нашел владельца дома – мужчина спал.
Из дома вынесли ценные вещи
Когда Хомяк убедился, что людям не угрожает опасность – организовал эвакуацию материальных ценностей из дома.
Вместе с сыном владельца дома они вынесли:
- ценные бумаги;
- документы;
- электротехнику;
- телевизор;
- компьютер.
После этого прибыла дежурная стража службы. Хомяк возглавил тушение пожара.Важно! Вероятно, пожар произошел из-за короткого замыкания электросети.
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