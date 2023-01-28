Об этом для 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в отставке, военный эксперт Игорь Романенко.

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"Сейчас в России сил еще недостаточно, но она готовится. Мы видим последствия того, что завели на фронт не менее 200 тысяч из 300, которых частично мобилизовали. Чтобы не говорил Путин, но мобилизация продолжается. Они наберут 300 тысяч единиц живой силы и будут готовить их", – рассказал военный эксперт.

Обратите внимание – Игорь Романенко о мобилизованных россиянах: смотрите видео

Хватит сил на атаки

По словам Романенко, мобилизованных захватчиков готовят в учебных центрах России и Беларуси. Кремль должен всех вооружить. Военный отметил, что россияне готовят стратегический резерв и даже с учетом того, что у них нет современной техники (не могут вооружиться как в начале вторжения), он очень существенен.

Посмотрите, какие сейчас у нас идут упорные бои, начиная с севера Луганска, Сватового, Кременной и вниз в Донецкую область. Теперь обострение на Запорожье. У россиян хватает на это сил. Как минимум, на атаки. Это говорит о многом. Поэтому важно, кто как подготовится, – считает военный эксперт.

Он рассказал, что украинские защитники наступают вблизи Сватового и Кременной, но за счет того, что россияне наращивают резервы, приходится переходить к оборонным действиям. По мнению Романенко, если россияне будут преждевременно прекращать подготовку мобилизованных и бросать их на фронт быстрее, то угроза будет усиливаться.

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