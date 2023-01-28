Про це для 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ у відставці, військовий експерт Ігор Романенко.

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"Зараз у Росії сил ще недостатньо, але вона готується. Ми бачимо наслідки того, що завели на фронт не менше як 200 тисяч з тих 300, яких частково мобілізували. Щоб не казав Путін, але мобілізація продовжується. Вони наберуть 300 тисяч одиниць живої сили й готуватимуть їх", – розповів військовий експерт.

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Вистачає сили на атаки

За словами Романенка, мобілізованих загарбники готують у навчальних центрах Росії та Білорусі. Кремль має всіх озброїти. Військовий зазначив, що росіяни готують стратегічний резерв і навіть з урахуванням того, що вони не матимуть сучасної техніки (не можуть озброїтися як на початку вторгнення), він дуже суттєвий.

Подивіться, які зараз у нас йдуть запеклі бої, починаючи з півночі Луганська, Сватового, Кремінної й вниз до Донецької області. Тепер загострення на Запоріжжі. У росіян вистачає на це сили. Як мінімум, на атаки. Це говорить про багато що. Через це важливо, хто як підготується,

– вважає військовий експерт.

Він розповів, що українські захисники наступають поблизу Сватового та Кремінної, але коштом того, що росіяни нарощують резерви, доводиться переходити до оборонних дій. На думку Романенка, якщо росіяни передчасно припинятимуть підготовку мобілізованих і кидатимуть їх на фронт швидше, то загроза посилюватиметься.

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