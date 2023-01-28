Яка ситуація на фронті, в тилу та на дипломатичному рівні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Московський час на окупованих територіях, Юлія Тимошенко в Дубаї: хронологія 338 дня війни

03:40 Іван Федоров розповів, що у тимчасово окупованій Мелітопольщині ворог намагається запроваджувати власні правила. До того ж росіяни будують споруди укріплення в центрі міста.

Федоров наголосив, що декілька тижнів тому на тимчасово окуповані території прибули найманці з Сербії. За його словами, ситуація напружена. Проте варто зазначити, що не мовиться про регулярні війська Білорусі.

03:00 Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що Іспанія відправить Leopard Україні уже весною 2023 року. Вона заявила, що ця допомога є найкращим способом "працювати на мир і захистити український народ".

01:17 Олексій Данілов вважає, що Росія може розпочати нову хвилю повномасштабного наступу на Донбасі до 24 лютого.

Окрім підготовки до повторного повномасштабного вторгнення на Донбасі, росіяни перевіряють обороноздатність українських військ на Запоріжжі. Наразі у Запорізькій області є певне накопичення військ ворожих сил.