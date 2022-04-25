Достаточно оправданий и полумер, – Кулеба призвал мир прекратить покупать у России нефть
Источник:твитер Дмитрий Кулеба
Прежде чем помогать Украине, мировые лидеры должны перестать финансировать войну против нее. Все остальное – только полумеры и видимость поддержки.
Соответствующие призывы министр МИД Украины Дмитрий Кулеба опубликовал в твиттере 25 апреля.
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Что написал Кулеба
"Если мировые лидеры и бизнес серьезно относятся к прекращению российских военных преступлений, они должны сначала избавить Путина от доходов от нефти", – начал свое обращение министр МИД.
Кулеба призвал политиков прекратить принимать полумеры, пока украинцев бомбят, убивают, пытают, насилуют.
Российская нефть полна украинской крови. Прекратите ее покупать!
– подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что ЕС нуждается в реальном эмбарго на российскую нефть. Кроме того, Россия отчаянно пытается обойти уже введенные ограничения.
"Проясним: любую смесь, содержащую любую российскую нефть, следует рассматривать как 100% российскую нефть. Не разрешайте россиянам обходить ограничения", – добавил он.
Напомним, ранее представитель Европейского Союза Жозеп Боррель отсрочил вопрос о полном эмбарго на российскую нефть.
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