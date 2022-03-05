Доставка по-украински: вражеский самолет над Черниговом сбил работник Укрпочты
5 марта 2022 , 17:37Читати новину українською
Источник:пресс-служба Укрпочта
,Мобилизированный из Укрпочты капитан Сергей Чижиков сбил вражеский российский штурмовик Су-34.
Самолет оккупантов украинский герой сбил возле Чернигова.
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Новейший самолет оккупантов Су-35 (стоимость 40 – 65 миллионов долларов США) сбил в небе над Черниговом ветеран Сергей Чижиков с помощью ПЗРК "Игла-1",
– рассказали в пресс-службе.
Полный текст сообщения:
Мобилизированный из Укрпочты капитан сбил российский самолет, бомбивший город.
Новейший самолет оккупантов Су-35 (стоимость 40 – 65 млн долларов США) сбил в небе над Черниговом ветеран Сергей Чижиков с помощью ПЗРК "Игла-1".
Это нормально доставил. Гордимся нашим героем!