Доставка по-украински: вражеский самолет над Черниговом сбил работник Укрпочты

,Мобилизированный из Укрпочты капитан Сергей Чижиков сбил вражеский российский штурмовик Су-34.

Самолет оккупантов украинский герой сбил возле Чернигова.

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Новейший самолет оккупантов Су-35 (стоимость 40 – 65 миллионов долларов США) сбил в небе над Черниговом ветеран Сергей Чижиков с помощью ПЗРК "Игла-1",

– рассказали в пресс-службе.

Полный текст сообщения:

Мобилизированный из Укрпочты капитан сбил российский самолет, бомбивший город.

Новейший самолет оккупантов Су-35 (стоимость 40 – 65 млн долларов США) сбил в небе над Черниговом ветеран Сергей Чижиков с помощью ПЗРК "Игла-1".

Это нормально доставил. Гордимся нашим героем!