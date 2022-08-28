Достоинство людям Донбасса вернется, – Зеленский напомнил о Дне Донецка и Дне шахтера
28 августа 2022 , 21:37Читати новину українською
28 августа Донецк отметил свой День города. Президент Владимир Зеленский поздравил его с праздником и пообещал возвращение Украины.
С 2014 Донецк находится под оккупацией. Враг нанес красивому городу горняков большие разрушения, но Украина прогонит россиян и все отстроит.
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Поздравления Донецка и горняков