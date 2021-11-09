Корниенко подтвердил, что на главу партии "Слуга народа" будут предлагать женщину

"Слуги народа" вскоре получат нового главу своей политической партии, ведь Александр Корниенко слагает свои полномочия. Однако прежде чем нового руководителя выберут должен состояться съезд политсилы.

Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал первый вице-спикер Александр Корниенко. Он рассказал, кого, возможно, будет предлагать себе на замену.

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Как подчеркнул Корниенко, сначала список кандидатов на пост председателя политической партии обсудят и внутри политсилы, и с президентом. Он добавил, что Владимира Зеленского в "Слуге народа" считают основным политическим лидером и наставником, за которым они пошли в политику.

Думаю, будет достойный человек. У нас много есть профессионалов, которые себя в разных сферах работы показывали,

– резюмировал он.

"Выбрать есть из кого. Но точно те слухи, которые уже есть – они имеют место быть", – подчеркнул политик.

О кандидатуре Елены Шуляк

19 октября Александр Корниенко стал первым вице-спикером Верховной Рады. Поэтому политик решил сосредоточиться на новой должности и сложить полномочия председателя политической партии "Слуга народа".

На вопрос ведущей, будет ли возглавлять вместо него "Слуг народа" женщина, Корниенко заявил:"Я надеюсь, что это будет женщина". В частности, он предположил, что возглавить "слуг" может Елена Шуляк.

По словам нардепа, она есть среди тех, кого он, возможно, будет предлагать на эту должность. В то же время финальный список для обсуждения на съезде сформируют только после необходимых консультаций.

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