Корниенко подтвердил, что на главу партии "Слуга народа" будут предлагать женщину
Источник:24 канал
"Слуги народа" вскоре получат нового главу своей политической партии, ведь Александр Корниенко слагает свои полномочия. Однако прежде чем нового руководителя выберут должен состояться съезд политсилы.
Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал первый вице-спикер Александр Корниенко. Он рассказал, кого, возможно, будет предлагать себе на замену.
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Как подчеркнул Корниенко, сначала список кандидатов на пост председателя политической партии обсудят и внутри политсилы, и с президентом. Он добавил, что Владимира Зеленского в "Слуге народа" считают основным политическим лидером и наставником, за которым они пошли в политику.
Думаю, будет достойный человек. У нас много есть профессионалов, которые себя в разных сферах работы показывали,
– резюмировал он.
"Выбрать есть из кого. Но точно те слухи, которые уже есть – они имеют место быть", – подчеркнул политик.Обратите внимание! 19 октября Александр Корниенко стал первым вице-спикером Верховной Рады. Поэтому политик решил сосредоточиться на новой должности и сложить полномочия председателя политической партии "Слуга народа".
О кандидатуре Елены Шуляк
На вопрос ведущей, будет ли возглавлять вместо него "Слуг народа" женщина, Корниенко заявил:"Я надеюсь, что это будет женщина". В частности, он предположил, что возглавить "слуг" может Елена Шуляк.
По словам нардепа, она есть среди тех, кого он, возможно, будет предлагать на эту должность. В то же время финальный список для обсуждения на съезде сформируют только после необходимых консультаций.
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Что известно о кандидатуре Шуляк: кратко
- В СМИ появилась информация, будто Елена Шуляк может занять пост главы партии "Слуга народа".
- Сейчас Шуляк работает заместителем председателя комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она возглавляет координационный совет по проблемным вопросам в градостроительстве.
- До марта 2020 года Шуляк работала представителем Кабинета Министров в парламенте.