Достойный отпор: ВСУ остановили россиян на Полесском направлении
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины дают достойный отпор агрессору во всех операционных районах. Так, на Полесском направлении наступление врага остановлено.
Как сообщают в Генштабе, речь идет о рубеже Городянка, Буча, Вышгород. Подразделения противника частично потеряли боеспособность.
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На Северщине оккупанты завершили перегруппировку сил
На Северщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокирования Киева. Вооруженные Силы Украины сдерживают захватчика.
Так, на Черниговщине защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом. Однако враг все еще продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе. На Волыни – проводит демонстрационные действия.
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