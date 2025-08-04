Народные депутаты Украины могут получить доступ к государственной тайне без проверки СБУ. Законодательство предусматривает, что контролировать этот процесс должна именно Верховная Рада.

Об этом в СБУ рассказали в комментарии для hromadske, передает 24 Канал. Действующее законодательство Украины не предусматривает проверку народных депутатов Службой безопасности Украины перед предоставлением им доступа к государственной тайне.

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Нардепам открывают доступ к секретной информации без участия СБУ

Согласно Закону Украины "О государственной тайне", народным депутатам Украины по должности предоставляется доступ к государственной тайне всех степеней секретности. Для этого они должны подписать письменное обязательство по сохранению такой информации. Однако проверка самих депутатов, их психических состояний или других обстоятельств, которые могли бы помешать доступу, не входит в компетенцию СБУ.

Закон не предусматривает проведения в связи с этим их проверки или согласования со стороны СБУ. Согласно действующему закону, проверка людей, которым предоставляется доступ к гостайне по факту взятия на себя письменного обязательства по ее сохранению, в частности на предмет наличия психических заболеваний (расстройств), которые бы препятствовали предоставлению доступа к государственной тайне, относится к компетенции субъекта режимно-секретной деятельности, где эти люди осуществляют свою деятельность. В этом случае – это Верховная Рада Украины,

– объяснили в СБУ.

Письменное обязательство депутатов хранить гостайну не имеет определенного срока действия или механизма отзыва, поэтому считается, что оно действует в течение всего периода их полномочий.

В то же время СБУ еще в начале полномасштабного вторжения предложила внести ряд изменений в закон "О государственной тайне". Эти предложения в виде законопроекта № 11395 сейчас находятся на рассмотрении в Верховной Раде.

Среди ключевых нововведений – право отказывать в доступе к гостайне, если лицо предоставило недостоверные данные о себе или близких родственниках, находится под санкциями, имеет иностранное гражданство или подданство, а также другие ограничения.

Таким образом, пока СБУ не проводит проверки депутатов, а ответственность за предоставление доступа к государственной тайне возлагается на Верховную Раду.