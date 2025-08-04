Про це в СБУ розповіли в коментарі для hromadske, передає 24 Канал. Чинне законодавство України не передбачає перевірку народних депутатів Службою безпеки України перед наданням їм доступу до державної таємниці.

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Нардепам відкривають доступ до секретної інформації без участі СБУ

Згідно із Законом України "Про державну таємницю", народним депутатам України за посадою надається доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності. Для цього вони повинні підписати письмове зобов’язання щодо збереження такої інформації. Однак перевірка самих депутатів, їхніх психічних станів або інших обставин, що могли б завадити доступу, не входить до компетенції СБУ.

Закон не передбачає проведення у звʼязку з цим їхньої перевірки чи погодження з боку СБУ. Згідно із чинним законом, перевірка людей, яким надається доступ до держтаємниці за фактом взяття на себе письмового зобовʼязання щодо її збереження, зокрема на предмет наявності психічних захворювань (розладів), які б перешкоджали наданню доступу до державної таємниці, належить до компетенції субʼєкта режимно-секретної діяльності, де ці люди провадять свою діяльність. У цьому разі – це Верховна Рада України,

– пояснили у СБУ.

Письмове зобов’язання депутатів зберігати держтаємницю не має визначеного терміну дії чи механізму відкликання, тож вважається, що воно діє протягом усього періоду їхніх повноважень.

Водночас СБУ ще на початку повномасштабного вторгнення запропонувала внести низку змін до закону "Про державну таємницю". Ці пропозиції у вигляді законопроєкту № 11395 нині перебувають на розгляді у Верховній Раді.

Серед ключових нововведень – право відмовляти в доступі до держтаємниці, якщо особа надала недостовірні дані про себе чи близьких родичів, перебуває під санкціями, має іноземне громадянство чи підданство, а також інші обмеження.

Таким чином, наразі СБУ не проводить перевірки депутатів, а відповідальність за надання доступу до державної таємниці покладається на Верховну Раду.