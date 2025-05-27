Какие общины Киевской области стали наиболее дотационными: в "Голке" раскрыли цифры

В Киевской области за 2024 год наиболее дотационными стали 5 общин. Речь идет об Узинской, Богуславской, Ржищевской, Коцюбинской и Феодосиевской общинах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Голка". Соответствующие данные стали известны на запрос ОО в Киевскую областную военную администрацию.

К теме Зеленский назначил 8 новых председателей РГА Киева – список

Сколько денег получили наиболее дотационные общины Киевщины

Согласно данным Киевской ОВА, бюджет Узинской общины получил 22 миллиона гривен дотаций в 2024 году. Это составляет почти 20% годового бюджета общины, то есть почти каждая пятая гривна в бюджете является дотационной.



Наиболее дотационные общины в Киевской области за 2024 год / Инфографика ОО "Голка"

Председатель общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив также раскрыла, на что тратит средства местная власть поселка Коцюбинское, которое тоже попала в пятерку самых дотационных общин Киевщины.

Детей участников боевых действий оставили без питания в начале прошлого года. Это при том, что поселковый голова Сергей Даниш не забыл о себе. Зарплата за год – 1,2 млн и это одна из самых больших зарплат мэров области при том, что община дотационная. Депутат Владислав Журавель, который ушел на войну в 2022 году, писал обращение, чтобы восстановили питание детям и это удалось благодаря реакции военной администрации,

– объяснила Федорив.

Она отметила, что это все происходит, потому что в свое время Верховная Рада, когда проводила реформу административно-территориального устройства, не присоединила анклав к Киеву.

Известно, что Коцюбинское расположено в Святошинском районе, никакого дорожного сообщения с областью нет.

"Десятки лет люди, которые живут де-факто, но не де-юре в Киеве, работают в столице и платят налоги в бюджет Киева, а доступа к столичному транспортному обслуживанию, медицины и образования не имеют. Все эти вопросы обсуждали на рабочей группе в профильном комитете Верховной Рады и ничего не произошло", – сказала Ирина Федорив.

Руководительница общественной инициативы отмечает, что в результате административно-территориальной реформы, которая состоялась в Украине перед выборами 2020 года, должны были бы создать способные общины. Но в случае с дотациями для Коцюбинского в войну просто дают деньги, чтобы кто-то "управлял" инфраструктурой в анклаве.

Эти функции можно возложить на чиновников Святошинского района, оптимизировав расходы и при этом предоставить людям доступ к лучшему качеству услуг,

– предлагает Федорив.

В "Голке" также отмечают, что в этом году поселковый голова Сергей Даниш вместе с членами исполкома решил потратить бюджетные деньги на 2 памятника. Сумма несколько менее 1,5 миллиона гривен.



В Коцюбинском 1,5 миллиона гривен потратили на памятники / Фото "Голки"

В общественной инициативе также отмечают, что власти поселка, который получает дотации из бюджета, тратит средства так, будто все насущные проблемы уже решили. А тем временем на улице Мебельной до сих пор остаются побитые еще в 2022 году после прилетов окна в подъезде.

По данным ОО, жители поселка за свой счет заменили окна в своих квартирах, хотя еще в 2022 году правительство выделило Коцюбинскому 7 миллионов гривен как "деоккупированной общине" – несмотря на то, что поселок ни дня не был в оккупации. В том же году поселковый совет нашел средства в бюджете, чтобы наградить медалями "за оборону поселка" не военных или волонтеров, а самих депутатов.