Приложение Doublicat набирает популярность: украинские политики в веселых гифках

Мобильное приложение Doublicat помогает перенести лицо на гифку с героем сериала или фильма. Мы решили проверить, кто из украинских политиков сможет перевоплотиться больше других. Получилось действительно неожиданно.

Владимир Зеленский

Нынешний Президент Украины Владимир Зеленский как герой сериала – для украинцев точно не новость после нескольких сезонов "Слуги народа". Однако глава государства в роли Ника Керравея или же Великого Гэтсби из одноименного фильма выглядит вполне гармонично.

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Каждый президентский день в реальной жизни легким точно нельзя назвать. Если же подумать масштабы усталости и недостатка сна – то лицо президента можно представить в теле всем известного героя "Бойцовского клуба".

И не только "Бойцовского клуба".

Петр Порошенко

Кажется, среди украинцев почти нет таких, кто бы хоть краем уха не слышал о сериале "Игра престолов". В частности – Неде Старке. Наконец, пятого президента Украины Петра Порошенко тоже сразу узнает каждый. Вот что было бы, если бы они частично поменялись местами.

И это еще не все. Кто же не знает культовых "Друзей" и не цитирует Джои Триббиани? Да, иногда Джои любил немного погрустить.

В конце концов, героев, в роли которых можно было бы представить Петра Порошенко, многовато.

Юлия Тимошенко

Глава "Батькивщины" и в жизни не избегает экспериментов с образами. Прически Юлии Тимошенко стали легендами, а если еще и учитывать политический опыт – то тут однозначный выбор героя.

Дейнерис Бурерожденная из дома Таргариенов, от крови древней Валирии, первая этого имени, королева Андалов, Ройнаров и Первых Людей, владычица семи королевств, Неопалимая, правительница Миерина, Кхалиси большого травяного моря, Разрушительница Оков и Мать Драконов.

Эмоциональные дни хотя бы в Верховной Раде, как и невзгоды в Семи Королевствах, иногда могут испортить настроение даже Дейнерис.

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Дмитрий Разумков

Дар Тириона Ланнистера – сохранять спокойствие и оставаться в сознании даже тогда, когда, к примеру, Мать Драконов решила покорить себе очередные земли. Кажется, председатель Верховной Рады что-то знает об этом персонаже.

Однако совсем не обязательно примерять на украинских политиков только героев "Игры престолов". Вот и такой "Форест Гамп".

Такое вы уже где-то видели.

Илья Кива

"Он вернется" – это не всегда о "Терминаторе". С другой стороны – почему бы и нет. В конце концов, народный депутат от "Оппозиционно платформы – за жизнь" умеет удивлять украинцев неожиданными развлечениями.

Или даже так.

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Святослав Вакарчук

Если бы Капитан Джек Воробей захотел быть лидером партии и одновременно фронтменом рок-группы, то у него был бы один конкурент.