Додаток Doublicat набирає популярності: українські політики у веселих гіфках

Мобільний додаток Doublicat допомагає перенести обличчя на гіфку із героєм серіалу чи фільму. Ми вирішили перевірити, хто із українських політиків зможе перевтілитись найбільше. Вийшло справді неочікувано.

Володимир Зеленський

Нинішній Президент України Володимир Зеленський як герой серіалу – для українців точно не новина після кількох сезонів "Слуги народу". Однак глава держави у ролі Ніка Керравея або ж Великого Гетсбі із однойменного фільму виглядає цілком гармонійно.

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Кожен президентський день у реальному житті легким точно не можна назвати. Якщо ж подумати масштаби втоми і нестачі сну – то обличчя президента можна уявити у тілі усім відомого героя "Бійцівського клубу".

І не лише "Бійцівського клубу".

Петро Порошенко

Здається, серед українців майже немає таких, хто б хоча краєм вуха не чув про серіал "Гру престолів". Зокрема – Неда Старка. Зрештою, п’ятого президента України Петра Порошенка теж відразу впізнає кожен. Ось що було б, якби вони частково помінялися місцями.

І це ще не все. Хто ж не знає культових "Друзів" і не цитує Джої Тріббіані? Так, інколи Джої любив трохи посумувати.

Зрештою, героїв, у ролі яких можна було б уявити Петра Порошенка, багатенько.

Юлія Тимошенко

Очільниця "Батьківщини" і у житті не уникає експериментів з образами. Зачіски Юлії Тимошенко стали легендами, а якщо ще й зважати на політичний досвід – то тут вибір героя однозначний.

Дейнеріс Буренароджена з дому Таргаріенів, від крові стародавньої Валірії, перша цього імені, королева андалів, ройнарів і Перших Людей, володарка семи королівств, неопалима, правителька Міеріна, кхалісі Великого трав'яного моря, Руйнівниця Кайданів і Матір Драконів.

Емоційні дні хоча б у Верховній Раді, як і негаразди у Семи Королівствах, інколи можуть зіпсувати настрій навіть Дейнеріс.

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Дмитро Разумков

Дар Тіріона Ланністера – зберігати спокій і залишатись при свідомості навіть тоді, коли, до прикладу, Матір Драконів вирішила підкорити собі чергові землі. Здається, голова Верховної Ради щось про знає про цього персонажа.

Однак зовсім не обов’язково приміряти на українських політиків лише героїв "Гри престолів". Ось і такий "Форест Гамп".

Таке ви вже десь бачили.

Ілля Кива

"Він повернеться" – це не завжди про "Термінатора". З іншого боку – чому б і ні. Зрештою, народний депутат від "Опозиційно платформи – За життя" уміє дивувати українців несподіваними розвагами.

Або навіть так.

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Святослав Вакарчук

Якби Капітан Джек Горобець захотів бути лідером партії і водночас фронтменом українського рок-гурту, то в нього був би один конкурент.