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      Додаток Doublicat набирає популярності: українські політики у веселих гіфках

      1147 Читать новость на русском
      Українські політики в додатку Doublicat – веселі гіфки / Колаж 24 каналу

      Мобільний додаток Doublicat допомагає перенести обличчя на гіфку із героєм серіалу чи фільму. Ми вирішили перевірити, хто із українських політиків зможе перевтілитись найбільше. Вийшло справді неочікувано.

      Володимир Зеленський

      Нинішній Президент України Володимир Зеленський як герой серіалу – для українців точно не новина після кількох сезонів "Слуги народу". Однак глава держави у ролі Ніка Керравея або ж Великого Гетсбі із однойменного фільму виглядає цілком гармонійно.

      Знайте більше: Українці створили додаток Doublicat, який переносить обличчя на гіфки: деталі

      Кожен президентський день у реальному житті легким точно не можна назвати. Якщо ж подумати масштаби втоми і нестачі сну – то обличчя президента можна уявити у тілі усім відомого героя "Бійцівського клубу".

      via GIPHY

      І не лише "Бійцівського клубу".

      via GIPHY

       

      via GIPHY

      Петро Порошенко

      Здається, серед українців майже немає таких, хто б хоча краєм вуха не чув про серіал "Гру престолів". Зокрема – Неда Старка. Зрештою, п’ятого президента України Петра Порошенка теж відразу впізнає кожен. Ось що було б, якби вони частково помінялися місцями.

      via GIPHY

      І це ще не все. Хто ж не знає культових "Друзів" і не цитує Джої Тріббіані? Так, інколи Джої любив трохи посумувати.

      Зрештою, героїв, у ролі яких можна було б уявити Петра Порошенка, багатенько.

      via GIPHY

      via GIPHY

      Юлія Тимошенко

      Очільниця "Батьківщини" і у житті не уникає експериментів з образами. Зачіски Юлії Тимошенко стали легендами, а якщо ще й зважати на політичний досвід – то тут вибір героя однозначний.

      via GIPHY

      Дейнеріс Буренароджена з дому Таргаріенів, від крові стародавньої Валірії, перша цього імені, королева андалів, ройнарів і Перших Людей, володарка семи королівств, неопалима, правителька Міеріна, кхалісі Великого трав'яного моря, Руйнівниця Кайданів і Матір Драконів.

      via GIPHY

      Емоційні дні хоча б у Верховній Раді, як і негаразди у Семи Королівствах, інколи можуть зіпсувати настрій навіть Дейнеріс.

      via GIPHY

      Дивіться також: Сивочолий Вакарчук і зморшкуватий Зеленський: якими політики будуть у старості – фотоприпущення

      Дмитро Разумков

      Дар Тіріона Ланністера – зберігати спокій і залишатись при свідомості навіть тоді, коли, до прикладу, Матір Драконів вирішила підкорити собі чергові землі. Здається, голова Верховної Ради щось про знає про цього персонажа.

      via GIPHY

      Однак зовсім не обов’язково приміряти на українських політиків лише героїв "Гри престолів". Ось і такий "Форест Гамп".

      via GIPHY

      Таке ви вже десь бачили.

      via GIPHY

      Ілля Кива

      "Він повернеться" – це не завжди про "Термінатора". З іншого боку – чому б і ні. Зрештою, народний депутат від "Опозиційно платформи – За життя" уміє дивувати українців несподіваними розвагами.

      via GIPHY

      Або навіть так.

      via GIPHY

      Цікаво: Найпопулярніші меми десятиліття

      Святослав Вакарчук

      Якби Капітан Джек Горобець захотів бути лідером партії і водночас фронтменом українського рок-гурту, то в нього був би один конкурент. 

      via GIPHY

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Курйозні новини Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини
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