Сивочолий Вакарчук і зморшкуватий Зеленський: якими політики будуть у старості – фотоприпущення

У мережі набуває популярності додаток Face app. Він показує, як люди могли б виглядати у старості. Ми пофантазували і спробували зістарити українських політиків. Як вони можуть виглядати у глибокій старості – дивіться далі.

Володимир Зеленський

Шостому українському гаранту Володимиру Зеленському зараз 41 рік. Він активно займається спортом, що неодноразово демонстрував як під час передвиборчої кампанії, так і під час інтерв’ю.

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Під час робочих поїздок він навіть встигає поплавати в морі. Здоровий спосіб життя, найімовірніше, допоможе йому у майбутньому трохи відтягнути процес старіння.



Володимир Зеленський

Андрій Богдан

Очільник Офісу Президента не такий підтягнутий, як глава держави. Це ми змогли помітити, зокрема, на відео, де Богдан із голим торсом плаває разом із Зеленським у Чорному морі. Власне, це й викликає сумніви щодо його регулярних занять спортом. Ось шаурму він полюбляє і залюбки ласує нею разом із главою держави. Ну що ж – до чого приведе такий спосіб життя – можна уявити.



Андрій Богдан

Дмитро Разумков

Голова президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у старості може виглядати – так:



Дмитро Разумков

Ми не в курсі щодо фізичних навантажень та тяги до здорового харчування у нього. Однак знаємо, що перед дочасними виборами у Разумкова – багато роботи. Ось і Face app додає йому зморшок.

Юлія Тимошенко

Політикині зараз 58 років. Після виходу з в’язниці у 2014 році Тимошенко різко змінила імідж: замість заплетеної коси – кінський хвіст, стиль бізнес-вумен підкреслюють окуляри. Це помітно її омолодило. У ЗМІ неодноразово з’являлась інформація про пластику "газової королеви". Писали начебто вона розгладила зморшки й підтягнула овал обличчя за допомогою спеціальних ін’єкцій, підрівняла ніс тощо. Якби там не було, поки Тимошенко виглядає доволі молодо, як на свій вік. А що ж буде у глибокій старості – дивіться у фотоприпущенні.



Юлія Тимошенко

Олег Ляшко

Лідеру "радикалів" – 46 років. Він теж виглядає доволі молодо, непогано вправляється у їзді на велосипеді, полюбляє співати і гуляти з собакою. Чи саме це допомагає йому тримати себе у формі – невідомо. Ми припустили, що у старості Ляшко виглядатиме так:



Олег Ляшко

Петро Порошенко

П’ятому українському президенту – 53 роки. За свій президентський термін Петро Порошенко помітно змінився: голову густо вкрила сивина, кудись зникли кучері, з’явились синці під очима та зморшки. Бути президентом, мабуть, складно. Результат, як кажуть, на обличчя. Ми уявили, що буде далі.



Петро Порошенко

Володимир Гройсман

Главі Кабміну – 41 рік. За час свого прем’єрства Володимир Гройсман помітно схуд. Він здорово харчується та займається спортом, про що розповідає в інтерв’ю. Спорт у тренді, тому й зморшкувата старість менш страшна.



Володимир Гройсман

Святослав Вакарчук

Політик і музикант веде доволі активний стиль життя. Не слід забувати про багатогодинні концерти, які він проводить разом зі своїм гуртом "Океан Ельзи". Танцювати, стрибати і при цьому співати – не так вже й легко. Зараз Вакарчуку – 44 роки.



Святослав Вакарчук

Юрій Бойко

Перший номер партії Медведчука "Опозиційна платформа – За життя" має 60 років. Бойко вже сивочолий, втім на свій вік виглядає доволі молодо. А ось такий вигляд він може мати у глибокій старості.



Юрій Бойко