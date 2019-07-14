Найсмішніші меми тижня: чорти-розбійники, "море й так брудне" і передвиборчі перли

Президент Зеленський заявив, що не любить "розбійників" і вигнав з наради в Борисполі секретаря місцевої ради Годунка. Окрім того, глава держави скупався у червоних плавках в морі, попередньо заявивши, що воно брудне. В Україні продовжується божевілля передвиборчої кампанії: агітаційні перли вражають. Російська депутатка і космонавтка осоромилась заявою про Донбас.

Чорти-розбійники

Президент України Володимир Зеленський вигнав із зустрічі в Борисполі секретаря міськради Ярослава Годунка. Раніше той був засуджений за розбій, поєднаний зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

До теми: Хто такий і що зробив Ярослав Годунок: біографія чиновника, якого вигнав Зеленський

Між ними сталася перепалка під час обговорення будівництва лікарні у Борисполі. Під час неї глава держави зазначив, що "коли хтось дуже багато кричить", то він перевіряє інформацію про цю людину. Так, Зеленський сказав, що раніше Годунок був засуджений за розбій із тяжкими тілесними ушкодженнями, назвав чиновника "розбійником" і закликав його вийти з зали.

Вийдіть звідси, вийди звідси. Розбійник ти. Погано мене чуєш? – сказав він, а після того, як Годунок продовжив гукати до нього, додав: Та йди вже, Господи. Чуєте чи ні?.. Йди гуляй, Господи!

Згодом Володимир Зеленський заявив, що звернеться до виконувача обов'язків голови СБУ Івана Баканова щодо "цього чорта".

Зараз подзвоню Баканову з приводу цього чорта,

– сказав Зеленський.

Як це було – дивіться у відео:

Мережу розсмішила і здивувала не настільки поведінка Годунка, як президента Зеленського. У кумедних мемах його порівняли і з Філіпом Кіркоровим, який колись вигнав журналістку у рожевій кофтині зі своєї прес-конференції, і з гопником. Зрештою, – дивіться самі.















Жарти щодо того, як Зеленський звернувся до Годунка

До речі, згодом журналісти з’ясували, що Годунок на президентських виборах голосував за кандидатуру Зеленського. У мережі чиновника підняли на кпин й засипали запитаннями, чи відчув він вже покращення рівня життя після обрання главою держави Зеленського.



Фото, яким ділився Годунок у соцмережах і писав, що проголосував за Зеленського



А це те, що йому писали під ним

Море й так брудне!

Смішне: Пакистанський політик сприйняв відеогру за реальність

Президент Володимир Зеленський скупався у Чорному морі. Сталося це під час його робочої поїздки в Одесу. На ній Зеленський доручив припинити будь-які перевірки човнів на дотримання еконорм "щонайменше на 2 місяці". Цікаво, що перед купанням глава держави мав такий діалог з держекоінспектором:

Зеленський: Ніхто ж не помре від цього за два місяці (мовиться про перевірку човнів).

Представник Дерекоінспекції: Окрім дельфінів і екології Чорного моря.

Зеленський: Море і так брудне.

Красные труселя:

Володимир Зеленський - президент Украины вместе с сотрудниками администрации решил лично проинспектировать температуру воды в Черном море в Одессе. pic.twitter.com/drZJwqX3pu — ПроНик (@KrylovCrylow) 14 липня 2019 р.

Прямі обов'язки - зовнішня політика та оборона, прой*бані. Зате:

"Зеленський насварив чиновника"

"Зеленський насварив чиновника. Знову"

"Зеленський відкриє міст на КАМАЗі"

"Зеленський попісяв у море"

Чує моє серце, що зі стєрхами бідося полетить одразу на Ростов. — SnowWhite (@SnowWhi04082101) 14 липня 2019 р.

-Хочу пісять

- Вова, тут нема де. Я ж тобі казав, щоб перед виходом сходив.

- Я ходив. Я знову хочу.

- Ну потерпи до дому

- Не можу. Я дуже сильно хочу.

- Ну в море сходи

- Я сам стісняюсь. Пішли зі мною#зеленський #зекоманда pic.twitter.com/sWqzfIwHvS — Dmitry Kogan (@SamCrewwell) 14 липня 2019 р.







Жарти про купання Зеленського в морі

Перли агітації

Курйоз: Люди Парубія влаштували побачення на куполі Ради: фото

Охочі пройти до Ради вдаються до будь-якого креативу, аби переконати виборця поставити галочку під їхньою партією чи прізвищем. Звісно, рекламна передвиборча кампанія не обійшлось без казусів.

Традиційними є фейли у зовнішній рекламі. Приміром, такий:



Невже політика так змінює людей, що Оксана Савчук зовсім не схожа на Оксану?

Чи такий:



Кожну неділю літр Кюрджиєва по гривні шістдесят копійок?

Більше агітаційно-кумедного – тут.

Обстріли на Донбасі видно з космосу?

Як у голівудських фільмах: У США випав "дощ" з 175 тисяч доларів: курйозне відео

Російська депутатка і космонавтка Олена Сєрова зганьбилася заявою на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ. Вона придумала, що особисто бачила з космосу, як українські війська нібито бомбили мирних жителів Донбасу.

Зору Сєрової і справді може позаздрити кожен житель нашої планети. Адже вона переконує, що змогла розгледіти нібито обстріли ЗСУ по жителях окупованого Донбасу з відстані у сотні кілометрів – з Міжнародної космічної станції до Землі.

З борту МКС неозброєним оком мені довелося побачити, як розривалися бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. І вони летіли з боку розміщення Збройних сил України. А в цей час там гинули беззбройні люди, жінки, старі та діти,

– заявила Сєрова.

Після цих заяв Сєрова стала справжньою зіркою соціальних мереж. Юзери не стримують сміху та шоковані її унікальними здібностями.

Депутат Елена Серова заявила, что видела обстрел Донбасса из космоса pic.twitter.com/1qZKOrBwvZ — Гараев Руслан (@garaevruslan02) 9 июля 2019 г.

Елена Серова - единственньій человек на планете Земля, способньій разглядеть с МКС хуй у белки — Брат Д(ріфтяр) (@kh_drift) 9 июля 2019 г.

Российский космонавт и депутат Госдумы Елена Серова заявила, что собственными невооруженными глазами видела из космоса бомбардировку ДНР и ЛНР....шах и мат тебе Илон Маск — Никому не здрасьте (@chezanakui) 9 июля 2019 г.

Більше жартів про Сєрову – дивіться тут.

М'ясний Путін

Отакої: Напівголі чоловіки каталися на БТРі на пляжі в Харкові та скандалили з відпочивальниками: відео

У британському магазині покупця нажахав стейк із обличчям лідера Кремля. Так, лондонський музикант Мет Гордон побачив у вітрині шматок м'яса, що нагадував обличчя Володимира Путіна.

Купити стейк він так і не наважився.

Я не хотів бути відповідальним за шипіння Володимира Путіна на сковорідці – мало що сталося б зі мною потім,

– пояснив чоловік.



А ви як вважаєте, стейк схожий на обличчя російського президента?