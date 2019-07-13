У США випав "дощ" з 175 тисяч доларів: курйозне відео

В американському штаті Джорджія у броньованому інкасаторському автомобілі раптово відчинилися двері. На дорогу випало близько 175 тисяч доларів.

Автомобіль рухався по автомагістралі біля міста Атланта, пише СNN. Інцидент викликав справжній ажіотаж серед водіїв, які стали свідками події.

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Люди зупинялися і просто масово збирали купюри, поки на місце не приїхала поліція.

Це виглядало, наче сцена з кіно. Мені знадобилася хвилина, щоб зрозуміти, що це не листя. Це були гроші – по всій дорозі,

– зазначив очевидець Рендел Люїс.

Правоохоронці одразу заявили, що водії, які встигли забрати собі гроші з дороги, повинні будуть все повернути.

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Тож водій доставки розповів, що зібрав близько 2 тисяч доларів з дороги, але повернув ці гроші поліції. Чи зробили те саме всі інші – невідомо.



Водії повернули гроші поліції/Фото: CNN

Не тільки гроші: нещодавно неподалік міста Санта-Фе в Аргентині перекинулася фура з охолодженим м'ясом. Люди не розгубилися і одразу почали красти свинячі туші.

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