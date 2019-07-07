Фура з свинячими тушами перекинулася на дорозі, люди почали красти м'ясо: фото і відео 18+

Неподалік міста Санта-Фе в Аргентині перекинулася фура з охолодженим м'ясом. Люди не розгубилися і одразу почали красти свинячі туші.

Частина місцевих аргентинці почали розтягати м'ясо – хто скільки міг, а інші знімали весь цей процес на відео.

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Свинячі туші розійшлися дуже швидко. Люди виносили м'ясо навіть на плечах.



Місцеві виносили туші свиней на плечах/ Скріншот

Continúan llevando carne desde el camión accidentado en #SantaFe

Chofer ileso.



Autorizaron a que se lleven la carne.

NO es saqueo.



Hay policías y gendarmes en el lugar. pic.twitter.com/8bOMytcoQH — Juan Ruiz (@jufarusf) 4 июля 2019 г.

Тим, хто мав машину чи мотоцикл, пощастило більше – вони змогли максимально багато вкрасти свинячих туш.



Аргентинці вивозять туші свиней на мотоциклі/ Скріншот



Тим, хто мав машину, пощастило найбільше/ Скріншот

Цікаво, що поліція на місце ДТП також не поспішала, а коли приїхала, то крадії і надалі наживалися просто на очах правоохоронців.