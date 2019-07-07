Фура з свинячими тушами перекинулася на дорозі, люди почали красти м'ясо: фото і відео 18+
Неподалік міста Санта-Фе в Аргентині перекинулася фура з охолодженим м'ясом. Люди не розгубилися і одразу почали красти свинячі туші.
Частина місцевих аргентинці почали розтягати м'ясо – хто скільки міг, а інші знімали весь цей процес на відео.
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Свинячі туші розійшлися дуже швидко. Люди виносили м'ясо навіть на плечах.
Місцеві виносили туші свиней на плечах/ Скріншот
Тим, хто мав машину чи мотоцикл, пощастило більше – вони змогли максимально багато вкрасти свинячих туш.
Аргентинці вивозять туші свиней на мотоциклі/ Скріншот
Тим, хто мав машину, пощастило найбільше/ Скріншот
Цікаво, що поліція на місце ДТП також не поспішала, а коли приїхала, то крадії і надалі наживалися просто на очах правоохоронців.
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