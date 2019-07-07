01:15
7 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Фура з свинячими тушами перекинулася на дорозі, люди почали красти м'ясо: фото і відео 18+

      380 Читать новость на русском
      Фура з свинячими тушами перекинулася на дорозі, люди почали красти м’ясо
      Фура з свинячими тушами перекинулася на дорозі, люди почали красти м’ясо / twitter.com/jufarusf

      Неподалік міста Санта-Фе в Аргентині перекинулася фура з охолодженим м'ясом. Люди не розгубилися і одразу почали красти свинячі туші.

      Частина місцевих аргентинці почали розтягати м'ясо – хто скільки міг, а інші знімали весь цей процес на відео.

      І таке буває: У Франції судять півня за надто ранні крики: фото

      Свинячі туші розійшлися дуже швидко. Люди виносили м'ясо навіть на плечах.

      аргентина дтп свині крадіжка
      Місцеві виносили туші свиней на плечах/ Скріншот

      Тим, хто мав машину чи мотоцикл, пощастило більше – вони змогли максимально багато вкрасти свинячих туш.

      аргентина дтп свині крадіжка
      Аргентинці вивозять туші свиней на мотоциклі/ Скріншот

      аргентина дтп свині крадіжка
      Тим, хто мав машину, пощастило найбільше/ Скріншот

      Цікаво, що поліція на місце ДТП також не поспішала, а коли приїхала, то крадії і надалі наживалися просто на очах правоохоронців.

       

      blog_ava
      "Ангели" Victoria's Secret: імена та біографії знаменитих моделей
      6 липня
      2881
      Теги: Світ тварин Курйозні новини Аргентина Викрадення
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 липня: Зеленський на Львівщині та Закарпатті і Папа Римський про Донбас
      6 липня , 22:10 Головні новини 6 липня: Зеленський на Львівщині та Закарпатті і Папа Римський про Донбас
      2822
      Письмо из Луганска: мечта многих – умереть легко
      6 липня , 22:00 Письмо из Луганска: мечта многих – умереть легко
      Ольга Черненко 823
      "Важкохворою, боролась за Україну": спогади близьких про померлу відому волонтерку Черкашину
      6 липня , 21:48 "Важкохворою, боролась за Україну": спогади близьких про померлу відому волонтерку Черкашину
      Катерина Петренко
      Космічні статки: скільки заробляє членкиня Вищої кваліфкомісії суддів
      6 липня , 21:00 Космічні статки: скільки заробляє членкиня Вищої кваліфкомісії суддів
      Роман Маселко 1207
      Россия заигралась в "морской бой" авианосцами
      6 липня , 19:00 Россия заигралась в "морской бой" авианосцами
      Злой Одессит 4897
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук