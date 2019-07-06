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      У Франції судять півня за надто ранні крики: фото

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      Злісний порушник півень Моріс навіть має власну хатину
      Злісний порушник півень Моріс навіть має власну хатину / CNews

      В суд на винуватця ранкових страждань і власницю птиці подали сусіди – літні люди. Півень за кличкою Моріс доймає їх вже два роки. Перші скарги на його ранні крики почали надходити ще навесні 2017 року.

      Так, адвокат позивачів вимагає компенсацію в тисячу євро. Суму, в разі виграшу в суді, збираються перевести на допомогу сім’ям моряків, що загинули в морі. Перипетії відбуваються в департаменті Приморська Шаранта. Про це пише Le Monde.

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      У Моріса ж є своя група підтримки. У 2017 році, коли на нього лиш почали скаржитися, на підтримку його та власниці були створені дві петиції, які підписали майже 155 тисяч осіб.

      Проте справа все одно дійшла до суду. На перше засідання не з'явилися ні позивачі, ні сторона захисту, тому ключовою темою обговорення стало питання про те, чи є комуна, де проживають ці люди сільською місцевістю, а чи ж міською.

      Півень Моріс Франція
      Корін Фесо та її півень Моріс/ фото France 3 Regions

      Очікується, що суд винесе рішення по справі 5 вересня.

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      Теги: Судді Курйозні новини Світ тварин Новини Франції
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