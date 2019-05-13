"Голуб-порушник": у Німеччині радари зафіксували птаха, що рухався занадто швидко

У німецькому містечку Бохольт стався курйозний випадок: придорожній фоторадар зняв голуба, який перевищив допустиму швидкість на ділянці дороги.

Фотографію "порушника" поширили на офіційній сторінці міста у Facebook.

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Пристрій зафіксував, що птах летів зі швидкістю 45 кілометрів на годину по вулиці, на якій дозволено рухатися не швидше 30 кілометрів на годину. Тож навіть з урахуванням похибки, яка у Німеччині становить три кілометри на годину, голуб перевищив максимальний поріг на 12 кілометрів. Адміністратори сторінки у Facebook пожартували, що "порушник" повинен сплатити штраф.

Питання щодо того, чи зможе швидкий птах сплатити 25 євро штрафу, залишається відкритим,

– написали на сторінці спільноти.



"Голуб-порушник" у Німеччині

До слова, камера швидкості сфотографувала голуба ще в лютому. Після того, як зображення з'явилося в мережі, міську прес-службу буквально завалили запитами, розповів її співробітник агентству DPA. Відомо, що влада не планує шукати можливих свідків порушення.