"Голубь-нарушитель": в Германии радары зафиксировали птицу, которая двигался слишком быстро

В немецком городке Бохольт произошел курьезный случай: придорожный фоторадар снял голубя, который превысил допустимую скорость на участке дороги.

Фотографию "нарушителя" распространили на официальной странице города в Facebook.

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Устройство зафиксировало, что птица летела со скоростью 45 километров в час по улице, на которой разрешено двигаться не быстрее 30 километров в час. Поэтому даже с учетом погрешности, которая в Германии составляет три километра в час, голубь превысил максимальный порог на 12 километров. Администраторы страницы в Facebook пошутили, что "нарушитель" должен оплатить штраф.

Вопрос о том, сможет ли быстрая птица оплатить 25 евро штрафа, остается открытым,

– написали на странице сообщества.



"Голубь-нарушитель" в Германии

К слову, камера скорости сфотографировала голубя еще в феврале. После того, как изображение появилось в сети, городскую пресс-службу буквально завалили запросами, рассказал ее сотрудник агентству DPA. Известно, что власть не планирует искать возможных свидетелей нарушения.