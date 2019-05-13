02:12
13 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      "Голубь-нарушитель": в Германии радары зафиксировали птицу, которая двигался слишком быстро

      31 Читати новину українською
      В Германии радары зафиксировали птицу, которая двигалась слишком быстро
      В Германии радары зафиксировали птицу, которая двигалась слишком быстро / www.pinterest.com

      В немецком городке Бохольт произошел курьезный случай: придорожный фоторадар снял голубя, который превысил допустимую скорость на участке дороги.

      Фотографию "нарушителя" распространили на официальной странице города в Facebook.

      Читайте также: Блогер хотела съесть живого осьминога в эфире, но он напал на нее: видео

      Устройство зафиксировало, что птица летела со скоростью 45 километров в час по улице, на которой разрешено двигаться не быстрее 30 километров в час. Поэтому даже с учетом погрешности, которая в Германии составляет три километра в час, голубь превысил максимальный порог на 12 километров. Администраторы страницы в Facebook пошутили, что "нарушитель" должен оплатить штраф.

      Вопрос о том, сможет ли быстрая птица оплатить 25 евро штрафа, остается открытым,
      – написали на странице сообщества.


      "Голубь-нарушитель" в Германии

      К слову, камера скорости сфотографировала голубя еще в феврале. После того, как изображение появилось в сети, городскую пресс-службу буквально завалили запросами, рассказал ее сотрудник агентству DPA. Известно, что власть не планирует искать возможных свидетелей нарушения.

      blog_ava
      В Харькове решили снести палатку волонтеров: там устроили протест
      12 мая
      713
      Теги: Курьезные новости Деньги Мир животных Дороги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 12 мая: видеопетиция о роспуске Рады и трогательный День матери
      12 мая , 22:15 Главные новости 12 мая: видеопетиция о роспуске Рады и трогательный День матери
      265
      Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      12 мая , 22:00 Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1035
      Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      12 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      354
      Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      12 мая , 19:05 Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      Аркадий Бабченко 1986
      Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      12 мая , 16:02 Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      Юрій Бутусов 3229
      На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти
       1 апреля 2016 , 16:10 90
      Появилось фото захваченных накануне террористов
       28 июня 2016 , 09:35 2
      Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе
       31 мая 2016 , 08:40
      Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину
       12 февраля 2016 , 14:44
      Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)
       26 мая 2016 , 04:19
      Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин
       16 апреля 2016 , 13:16
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук