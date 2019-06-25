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      Як науковці навчили тюленів виконувати пісні з "Зоряних війн": кумедне відео

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      Науковці навчили тюленів виконувати пісні
      Науковці навчили тюленів виконувати пісні / lexicon.dobrohot.org

      Останнє дослідження шотландських біологів вразив світ – вони навчили тюленів співати. Вчені Сент-Ендрюського університету довели, що ці тварини можуть створювати звуки, незнайомі ним за тональністю і тембром.

      Тюлені на ім'я Дженіс, Зола і Гендальф навчилися повторювати людські мелодії. Наприклад, тему "Зоряних війн" і колискову пісню Twinkle, Twinkle, Little Star, повідомили Current biology.

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      Відомо, що такого результату вдалося досягти навчаючи тюленів співати з самого народження. Спочатку тварини навчилися змінювати висоту звуків, а коли тональність збігалася з людською на 80%, вчені почали вчити тварин звуків, схожих з людськими голосними. 

      Дивіться відео: тюлені співають людські пісні

      Варто додати, що здатність тюленів до імітації людської мови відома давно, але ніхто не займався цим питанням серйозно. 

      До слова, нещодавно найвідоміша мавпа у Франції, а тепер ще й найстаріша самка орангутанга у світі, відсвяткувала своє 50-річчя. Для Ненетт влаштували справжнє свято у Паризькому зоопарку: її пригостили полуничним тортом і подарували різнокольорові пакунки.

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      Теги: Світ тварин Курйозні новини
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