Як науковці навчили тюленів виконувати пісні з "Зоряних війн": кумедне відео

Останнє дослідження шотландських біологів вразив світ – вони навчили тюленів співати. Вчені Сент-Ендрюського університету довели, що ці тварини можуть створювати звуки, незнайомі ним за тональністю і тембром.

Тюлені на ім'я Дженіс, Зола і Гендальф навчилися повторювати людські мелодії. Наприклад, тему "Зоряних війн" і колискову пісню Twinkle, Twinkle, Little Star, повідомили Current biology.

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Відомо, що такого результату вдалося досягти навчаючи тюленів співати з самого народження. Спочатку тварини навчилися змінювати висоту звуків, а коли тональність збігалася з людською на 80%, вчені почали вчити тварин звуків, схожих з людськими голосними.

Дивіться відео: тюлені співають людські пісні

Варто додати, що здатність тюленів до імітації людської мови відома давно, але ніхто не займався цим питанням серйозно.

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