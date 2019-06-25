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      У США обрали найпотворнішого собаку у світі: кумедні фото переможця

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      У США обрали найпотворнішого собаку у світі
      У США обрали найпотворнішого собаку у світі / www.apnews.com

      Вже 31 рік поспіль у США проводять не звичний конкурс, на якому визначають найпотворнішого собаку у світі. Цьогорічним переможцем став 15-річний безпородний собака на ім'я Пустун-Волоцюга.

      Загалом за кубок переможця змагалися 19 собак з різними вадами та незвичним виглядом, повідомили в Associated Press.

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      Що відомо про конкурс

      Конкурс "Найпотворніша собака у світі" проходить щорічно в американському місті Петалума, що у штаті Каліфорнія. У рамках конкурсу обирають собаку, яка має незвичний вигляд: криві лапи, довгий язик чи зуби, вирячені очі, асиметричну мордочку.

      Переважно всі конкурсанти – це колишні безпритульні, а їхній вигляд – результат людської байдужості чи навіть жорстокості. Однак є й ті, яких природа нагородила незвичними рисами. За допомогою конкурсу організатори прагнуть привернути увагу людей до проблеми безпритульних собак, а також показати, що краса буває різною.


      Переможець конкурсу "Найпотворніша собака у світі" 2018 року – самка бульдога Жа Жа

      Переможець конкурсу отримує грошовий приз у розмірі 1,5 тисячі доларів, а також позолочений кубок.


      Тогорічна переможниця Жа жа

      Хто переміг на цьогорічному конкурсі

      На цьогорічному конкурсі "Найпотворнішого собаки у світі" перемогу здобув 15-річний безпородний собака Пустун-Волоцюга. Його господиня Івонна Моронес забрала з притулку у 2014 році. Вона вважає, що пес переміг саме завдяки внутрішньому духу. А також додала, що тепер називатиме його Пустун-Чемпіон.

      Переможець Пустун-Волоцюга

      Господарка отримала традиційну нагороду: позолочений кубок, 1,5 тисячі доларів і ще стільки ж, щоб зробити пожертвування. 

      Попередні переможці

      1. Переможниця конкурсу у 2018 році – бульдог Жа жа.


      Бульдог Жа жа

      2. Переможниця конкурсу у 2017 році – неаполітанський мастиф Марта.


      Неаполітанський мастиф Марта

      3. Переможець конкурсу у 2016, 2015 та 2014 роках – сліпий 17-річний песик Рембо.


      Песик Рембо

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      Теги: Курйозні новини Новини США Світ тварин Краса Нагороди
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