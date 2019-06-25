У США обрали найпотворнішого собаку у світі: кумедні фото переможця

Вже 31 рік поспіль у США проводять не звичний конкурс, на якому визначають найпотворнішого собаку у світі. Цьогорічним переможцем став 15-річний безпородний собака на ім'я Пустун-Волоцюга.

Загалом за кубок переможця змагалися 19 собак з різними вадами та незвичним виглядом, повідомили в Associated Press.

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Що відомо про конкурс

Конкурс "Найпотворніша собака у світі" проходить щорічно в американському місті Петалума, що у штаті Каліфорнія. У рамках конкурсу обирають собаку, яка має незвичний вигляд: криві лапи, довгий язик чи зуби, вирячені очі, асиметричну мордочку.

Переважно всі конкурсанти – це колишні безпритульні, а їхній вигляд – результат людської байдужості чи навіть жорстокості. Однак є й ті, яких природа нагородила незвичними рисами. За допомогою конкурсу організатори прагнуть привернути увагу людей до проблеми безпритульних собак, а також показати, що краса буває різною.



Переможець конкурсу "Найпотворніша собака у світі" 2018 року – самка бульдога Жа Жа

Переможець конкурсу отримує грошовий приз у розмірі 1,5 тисячі доларів, а також позолочений кубок.



Тогорічна переможниця Жа жа

Хто переміг на цьогорічному конкурсі

На цьогорічному конкурсі "Найпотворнішого собаки у світі" перемогу здобув 15-річний безпородний собака Пустун-Волоцюга. Його господиня Івонна Моронес забрала з притулку у 2014 році. Вона вважає, що пес переміг саме завдяки внутрішньому духу. А також додала, що тепер називатиме його Пустун-Чемпіон.

Переможець Пустун-Волоцюга

Господарка отримала традиційну нагороду: позолочений кубок, 1,5 тисячі доларів і ще стільки ж, щоб зробити пожертвування.

Попередні переможці

1. Переможниця конкурсу у 2018 році – бульдог Жа жа.



Бульдог Жа жа

2. Переможниця конкурсу у 2017 році – неаполітанський мастиф Марта.



Неаполітанський мастиф Марта

3. Переможець конкурсу у 2016, 2015 та 2014 роках – сліпий 17-річний песик Рембо.



Песик Рембо