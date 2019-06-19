Найстаріша самка орангутанга відсвяткувала день народження: зворушливе відео

Днями найвідоміша мавпа у Франції, а тепер ще й найстаріша самка орангутанга у світі, відсвяткувала своє 50-річчя. Для Ненетт влаштували справжнє свято у Паризькому зоопарку: її пригостили полуничним тортом і подарували різнокольорові пакунки.

Не соромлячись Ненетт прямісінько перед відвідувачами розпаковувала коробки та їла святковий торт лапами. До слова, у подарункові коробки працівники звіринця заховали екзотичні фрукти, якими полюбляє ласувати іменинниця, повідомили Euronews.

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50-річна Ненетт є найстарішою жителькою паризького зоопарку. Її привезли сюди ще у 1972 році з острова Борнео. У Ненетт дуже творчий характер, вона полюбляє малювати чудернацькі малюнки.

Дивіться кумедне відео: Самка орангутанга святкує 50-річчя

Варто додати, що орангутанги перебувають під загрозою вимирання. За інформацією Всесвітнього фонду дикої природи, у світі залишилось лише орієнтовно 100 тисяч цих мавп. Цікаво, що у дикій природі орангутанги живуть до 35 років, а неволі – набагато довше. Існують випадки, коли ці ссавці доживали до 62 років.