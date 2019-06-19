11:32
19 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Цікаві персонажі у списку Порошенка. Новий наступ Надії Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 18 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Революція на граніті
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Найстаріша самка орангутанга відсвяткувала день народження: зворушливе відео

      83
      50-річчя самки орангутанга Ненетти
      50-річчя самки орангутанга Ненетти / fr.euronews.com

      Днями найвідоміша мавпа у Франції, а тепер ще й найстаріша самка орангутанга у світі, відсвяткувала своє 50-річчя. Для Ненетт влаштували справжнє свято у Паризькому зоопарку: її пригостили полуничним тортом і подарували різнокольорові пакунки.

      Не соромлячись Ненетт прямісінько перед відвідувачами розпаковувала коробки та їла святковий торт лапами. До слова, у подарункові коробки працівники звіринця заховали екзотичні фрукти, якими полюбляє ласувати іменинниця, повідомили Euronews.

      Читайте також: У Китаї народилося найменше панденя у світі: зворушливі фото

      50-річна Ненетт є найстарішою жителькою паризького зоопарку. Її привезли сюди ще у 1972 році з острова Борнео. У Ненетт дуже творчий характер, вона полюбляє малювати чудернацькі малюнки.

      Дивіться кумедне відео: Самка орангутанга святкує 50-річчя

      Варто додати, що орангутанги перебувають під загрозою вимирання. За інформацією Всесвітнього фонду дикої природи, у світі залишилось лише орієнтовно 100 тисяч цих мавп. Цікаво, що у дикій природі орангутанги живуть до 35 років, а неволі – набагато довше. Існують випадки, коли ці ссавці доживали до 62 років. 

      blog_ava
      Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
      сьогодні
      28820
      Теги: Світ тварин Новини Франції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Решение принимает лично Путин: украинский журналист Асеев уже более двух лет в плену "ДНР"
      сьогодні , 10:01 Решение принимает лично Путин: украинский журналист Асеев уже более двух лет в плену "ДНР"
      Блог Соцмережі 797
      Росія стягує до кордону "демонстраційне" озброєння
      сьогодні , 08:40 Росія стягує до кордону "демонстраційне" озброєння
      Повернись живим 2189
      Головні новини 18 червня: зустріч Зеленського з Меркель, його анонс для Путіна та ЦВК про вибори
      сьогодні , 08:15 Головні новини 18 червня: зустріч Зеленського з Меркель, його анонс для Путіна та ЦВК про вибори
      4904
      Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      18 червня , 22:00 Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      Ольга Черненко 1130
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      18 червня , 21:16 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      2552
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук