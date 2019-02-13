У французькому місті собакам заборонили гавкати

Мер містечка Фекьер на півночі Франції заборонив місцевим собакам голосно гавкати. Господарям собак, які порушуватимуть нові правила, загрожує штраф у розмірі 68 євро.

Така заборона необхідна, оскільки деякі собаки гавкають практично цілодобово і не дають сусідам спокійно жити, розповів мер Жан-П'єр Естьен, пише ВВС.

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Заборону ухвалила міська рада, яка вирішила захистити право 1400 жителів Фекьера на тишу і спокій. Захисники прав тварин вже обурені і збираються подати до суду.

З таким же успіхом можна було би заборонити дзвін церковних дзвонів, і взагалі-то паща собаки, крім усього іншого, призначена для гавкоту,

– сказали захисники.

Однак мер наголошує, що нічого особистого проти собак не має.

Ніхто не буде штрафувати господарів кожен раз, коли їхній вихованець гавкне,

– наголосив мер міста.

Цікаво, що тон собачого гавкоту може досягати 100 децибел, що можна порівняти з шумом верстатів на заводі. Рекордсмен – золотистий ретрівер з Австралії на ім'я Чарлі. Гучність його гавкоту досягає 113,1 децибел.

Фекьер – не перший населений пункт у Франції, де влада заборонила собачий гавкіт. У 2012 році містечко Сент-Фуа-ля-Гранд ввело подібну заборону на галасливу поведінку собак з міркувань охорони громадського спокою.