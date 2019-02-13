23:29
13 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Во французском городе собакам запретили лаять

      70 Читати новину українською
      Во французском городе собакам запретили лаять
      Во французском городе собакам запретили лаять / Фото из открытых источников

      Мэр городка Фекьер на севере Франции запретил местным собакам громко лаять. Хозяевам собак, которые будут нарушать новые правила, грозит штраф в размере 68 евро.

      Такой запрет необходим, поскольку некоторые собаки лают практически круглосуточно и не дают соседям спокойно жить, рассказал мэр Жан-Пьер Эстьен, пишет ВВС.

      Читайте также: Аномальные морозы в США: ветеринары спасли кошку, которая вмерзла в снег

      Запрет принял городской совет, который решил защитить право 1400 жителей Фекьера на тишину и покой. Защитники прав животных уже возмущены и собираются подать в суд.

      С таким же успехом можно было бы запретить звон церковных колоколов, и вообще-то пасть собаки, которая, кроме всего прочего, предназначена для лая,
      – сказали защитники.

      Однако мэр отмечает, что ничего личного против собак не имеет.

      Никто не будет штрафовать хозяев каждый раз, когда их питомец гавкнет,
      – подчеркнул мэр города.

      Интересно, что тон собачьего лая может достигать 100 децибел, что можно сравнить с шумом станков на заводе. Рекордсмен – золотистый ретривер из Австралии по имени Чарли. Громкость его лая достигает 113,1 децибел.

      Фекьер – не первый населенный пункт во Франции, где власть запретила собачий лай. В 2012 году городок Сент-Фуа-ля-Гранд ввел подобный запрет на шумное поведение собак из соображений охраны общественного спокойствия.

      blog_ava
      Аякс – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
      сегодня
      784
      Теги: Мир животных Курьезные новости Новости Франции
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сегодня , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 87
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      сегодня , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      131
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сегодня , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1710
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      сегодня , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 95
      Секс-скандал в КНУ Шевченко: почему преподавателя обвиняют в домогательствах
      сегодня , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченко: почему преподавателя обвиняют в домогательствах
      463
      На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти
       1 апреля 2016 , 16:10 90
      Появилось фото захваченных накануне террористов
       28 июня 2016 , 09:35 2
      Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе
       31 мая 2016 , 08:40
      Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину
       12 февраля 2016 , 14:44
      Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)
       26 мая 2016 , 04:19
      Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин
       16 апреля 2016 , 13:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук