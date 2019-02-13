Во французском городе собакам запретили лаять

Мэр городка Фекьер на севере Франции запретил местным собакам громко лаять. Хозяевам собак, которые будут нарушать новые правила, грозит штраф в размере 68 евро.

Такой запрет необходим, поскольку некоторые собаки лают практически круглосуточно и не дают соседям спокойно жить, рассказал мэр Жан-Пьер Эстьен, пишет ВВС.

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Запрет принял городской совет, который решил защитить право 1400 жителей Фекьера на тишину и покой. Защитники прав животных уже возмущены и собираются подать в суд.

С таким же успехом можно было бы запретить звон церковных колоколов, и вообще-то пасть собаки, которая, кроме всего прочего, предназначена для лая,

– сказали защитники.

Однако мэр отмечает, что ничего личного против собак не имеет.

Никто не будет штрафовать хозяев каждый раз, когда их питомец гавкнет,

– подчеркнул мэр города.

Интересно, что тон собачьего лая может достигать 100 децибел, что можно сравнить с шумом станков на заводе. Рекордсмен – золотистый ретривер из Австралии по имени Чарли. Громкость его лая достигает 113,1 децибел.

Фекьер – не первый населенный пункт во Франции, где власть запретила собачий лай. В 2012 году городок Сент-Фуа-ля-Гранд ввел подобный запрет на шумное поведение собак из соображений охраны общественного спокойствия.