Во французском городе собакам запретили лаять
Мэр городка Фекьер на севере Франции запретил местным собакам громко лаять. Хозяевам собак, которые будут нарушать новые правила, грозит штраф в размере 68 евро.
Такой запрет необходим, поскольку некоторые собаки лают практически круглосуточно и не дают соседям спокойно жить, рассказал мэр Жан-Пьер Эстьен, пишет ВВС.
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Запрет принял городской совет, который решил защитить право 1400 жителей Фекьера на тишину и покой. Защитники прав животных уже возмущены и собираются подать в суд.
С таким же успехом можно было бы запретить звон церковных колоколов, и вообще-то пасть собаки, которая, кроме всего прочего, предназначена для лая,
– сказали защитники.
Однако мэр отмечает, что ничего личного против собак не имеет.
Никто не будет штрафовать хозяев каждый раз, когда их питомец гавкнет,
– подчеркнул мэр города.
Интересно, что тон собачьего лая может достигать 100 децибел, что можно сравнить с шумом станков на заводе. Рекордсмен – золотистый ретривер из Австралии по имени Чарли. Громкость его лая достигает 113,1 децибел.
Фекьер – не первый населенный пункт во Франции, где власть запретила собачий лай. В 2012 году городок Сент-Фуа-ля-Гранд ввел подобный запрет на шумное поведение собак из соображений охраны общественного спокойствия.