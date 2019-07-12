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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Фейли передвиборчої реклами: курйозні фото та відео

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      Фейли політичної реклами
      Фейли політичної реклами / 24 канал

      Дев'яті вибори парламенту відбудуться вже за тиждень. Охочі пройти до Ради вдаються до будь-якого креативу, аби переконати виборця поставити галочку під їхньою партією чи прізвищем. Звісно, рекламна передвиборча кампанія не обійшлось без казусів.

      Чим вона була особлива – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      ► Фейли у друкованій рекламі

      Традиційними були фейли у зовнішній рекламі. Ось, наприклад, за кого б ви проголосували: Гройсмана, Борто, Горвата чи за Скумбрію по 74 гривні?

      політична реклама

      Невже політика так змінює людей, що Оксана Савчук зовсім не схожа на Оксану?

      політична реклама

      Кожну неділю літр Кюрджиєва по гривні шістдесят копійок?

      політична реклама

      А якщо зустріти таку рекламу вночі, серце взагалі може піти у п'яти.

      політична реклама

      ► Фейли та відеопіар

      Не відстає від креативу зовнішньої реклами і відеопіар учасників політичних перегонів. Ось Гриценко показує чоловікові, ну дуже схожому на Зеленського, як обіграти в шахи актора ну дуже схожого на Путіна.

      Дивіться відео реклами Гриценка:

       А тут, знов у рекламі Гриценка, актор схожий на Коломойського намагається купити політиків.

      Відео реклами Гриценка:

      А в цій рекламі телеведучий Олександр Дубінський не вигадав нічого кращого, ніж поматюкатись у зверненні до виборців.

      Відео: Дубінський матюкається у рекламі

      ►Що кажуть експерти

      Політолог Сергій Гайдай проаналізував рекламну кампанію на виборах до парламенту. Каже, кандидати підкуповують електорат з білбордів та екранів більше не гречкою та обіцянками знизити тарифи, а просто зеленим кольором на фоні своєї персони. Через запит суспільства на нові обличчя та велику підтримку президентської партії, охочі просочитись у Раду об'єднали обидва попити в одну пропозицію і без жодних докорів сумління маскуються під представників популярних партій. 

      Там буде в якомусь вигляді присутнє поняття "Слуга народу" чи "Голос", тому що ця партія теж в тренді, на Західній Україні,
      – пояснив політолог Сергій Гайдай.

      Основний креатив політиків обертається навколо теми "новий/старий політик". І найголовніше – це, ймовірно, остання рекламна компанія, коли у парламент проходять мажоритарники. Це означає, що спілкування з виборцями на вулиці потроху йде в минуле, і тепер про політиків виборці будуть чути лише з екранів та білбордів.

      Читайте також: Політична реклама партій у Facebook: хто заплатив найбільше

      На цих же виборах більше за інших заплатили за рекламу у Facebook такі партії:

      1. Партія "Голос": за червень-липень біля 90 тисяч доларів.
      2. На другому місці партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" – 66,5 тисяч доларів.
      3. На третьому місці партія "Слуга народу" шостого президента Володимира Зеленського, яка віддала трохи більше за 27 тисяч доларів. 

      витрати на рекламу партій
      Звіт Facebook щодо політичної реклами

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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