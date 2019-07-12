Фейли передвиборчої реклами: курйозні фото та відео

Дев'яті вибори парламенту відбудуться вже за тиждень. Охочі пройти до Ради вдаються до будь-якого креативу, аби переконати виборця поставити галочку під їхньою партією чи прізвищем. Звісно, рекламна передвиборча кампанія не обійшлось без казусів.

Чим вона була особлива – читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

► Фейли у друкованій рекламі

Традиційними були фейли у зовнішній рекламі. Ось, наприклад, за кого б ви проголосували: Гройсмана, Борто, Горвата чи за Скумбрію по 74 гривні?

Невже політика так змінює людей, що Оксана Савчук зовсім не схожа на Оксану?

Кожну неділю літр Кюрджиєва по гривні шістдесят копійок?

А якщо зустріти таку рекламу вночі, серце взагалі може піти у п'яти.

► Фейли та відеопіар

Не відстає від креативу зовнішньої реклами і відеопіар учасників політичних перегонів. Ось Гриценко показує чоловікові, ну дуже схожому на Зеленського, як обіграти в шахи актора ну дуже схожого на Путіна.

Дивіться відео реклами Гриценка:

А тут, знов у рекламі Гриценка, актор схожий на Коломойського намагається купити політиків.

Відео реклами Гриценка:

А в цій рекламі телеведучий Олександр Дубінський не вигадав нічого кращого, ніж поматюкатись у зверненні до виборців.

Відео: Дубінський матюкається у рекламі

►Що кажуть експерти

Політолог Сергій Гайдай проаналізував рекламну кампанію на виборах до парламенту. Каже, кандидати підкуповують електорат з білбордів та екранів більше не гречкою та обіцянками знизити тарифи, а просто зеленим кольором на фоні своєї персони. Через запит суспільства на нові обличчя та велику підтримку президентської партії, охочі просочитись у Раду об'єднали обидва попити в одну пропозицію і без жодних докорів сумління маскуються під представників популярних партій.

Там буде в якомусь вигляді присутнє поняття "Слуга народу" чи "Голос", тому що ця партія теж в тренді, на Західній Україні,

– пояснив політолог Сергій Гайдай.

Основний креатив політиків обертається навколо теми "новий/старий політик". І найголовніше – це, ймовірно, остання рекламна компанія, коли у парламент проходять мажоритарники. Це означає, що спілкування з виборцями на вулиці потроху йде в минуле, і тепер про політиків виборці будуть чути лише з екранів та білбордів.

Читайте також: Політична реклама партій у Facebook: хто заплатив найбільше

На цих же виборах більше за інших заплатили за рекламу у Facebook такі партії:

Партія "Голос": за червень-липень біля 90 тисяч доларів. На другому місці партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" – 66,5 тисяч доларів. На третьому місці партія "Слуга народу" шостого президента Володимира Зеленського, яка віддала трохи більше за 27 тисяч доларів.



Звіт Facebook щодо політичної реклами