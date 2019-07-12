Фейли передвиборчої реклами: курйозні фото та відео
Дев'яті вибори парламенту відбудуться вже за тиждень. Охочі пройти до Ради вдаються до будь-якого креативу, аби переконати виборця поставити галочку під їхньою партією чи прізвищем. Звісно, рекламна передвиборча кампанія не обійшлось без казусів.
Чим вона була особлива – читайте у матеріалі 24 каналу.
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► Фейли у друкованій рекламі
Традиційними були фейли у зовнішній рекламі. Ось, наприклад, за кого б ви проголосували: Гройсмана, Борто, Горвата чи за Скумбрію по 74 гривні?
Невже політика так змінює людей, що Оксана Савчук зовсім не схожа на Оксану?
Кожну неділю літр Кюрджиєва по гривні шістдесят копійок?
А якщо зустріти таку рекламу вночі, серце взагалі може піти у п'яти.
► Фейли та відеопіар
Не відстає від креативу зовнішньої реклами і відеопіар учасників політичних перегонів. Ось Гриценко показує чоловікові, ну дуже схожому на Зеленського, як обіграти в шахи актора ну дуже схожого на Путіна.
Дивіться відео реклами Гриценка:
А тут, знов у рекламі Гриценка, актор схожий на Коломойського намагається купити політиків.
Відео реклами Гриценка:
А в цій рекламі телеведучий Олександр Дубінський не вигадав нічого кращого, ніж поматюкатись у зверненні до виборців.
Відео: Дубінський матюкається у рекламі
►Що кажуть експерти
Політолог Сергій Гайдай проаналізував рекламну кампанію на виборах до парламенту. Каже, кандидати підкуповують електорат з білбордів та екранів більше не гречкою та обіцянками знизити тарифи, а просто зеленим кольором на фоні своєї персони. Через запит суспільства на нові обличчя та велику підтримку президентської партії, охочі просочитись у Раду об'єднали обидва попити в одну пропозицію і без жодних докорів сумління маскуються під представників популярних партій.
Там буде в якомусь вигляді присутнє поняття "Слуга народу" чи "Голос", тому що ця партія теж в тренді, на Західній Україні,
– пояснив політолог Сергій Гайдай.
Основний креатив політиків обертається навколо теми "новий/старий політик". І найголовніше – це, ймовірно, остання рекламна компанія, коли у парламент проходять мажоритарники. Це означає, що спілкування з виборцями на вулиці потроху йде в минуле, і тепер про політиків виборці будуть чути лише з екранів та білбордів.
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На цих же виборах більше за інших заплатили за рекламу у Facebook такі партії:
- Партія "Голос": за червень-липень біля 90 тисяч доларів.
- На другому місці партія п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" – 66,5 тисяч доларів.
- На третьому місці партія "Слуга народу" шостого президента Володимира Зеленського, яка віддала трохи більше за 27 тисяч доларів.